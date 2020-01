Beleggers kijken terug op Sars, en maken zich weinig zorgen over het Wuhan-virus

In de regel is een beursanalist geen dokter. Maar zodra er een wereldwijde epidemie dreigt, moet hij bij het informeren van beleggers toch even de witte jas aantrekken. Hoeveel slachtoffers moeten we verwachten? Zal de ziekte zich snel verspreiden? Dat soort zaken kunnen de beurskoersen drukken. En dat gebeurde gisteren ook, zij het vooral in Azië, waar het Wuhan-virus nu met name om zich heen grijpt.

Zo zakte de beurs in Shanghai met bijna 3 procent in, die in Hongkong met zo’n 2 procent. Dichter bij huis viel het mee. De AEX-index, een verzameling van de 25 grootste bedrijven in Nederland, zakte gisteren tussen het ontbijt en de lunch met 0,2 procent in waarde. Op beurzen in Londen en Parijs was het ongeveer hetzelfde verhaal.

Gek is het niet dat de gemiddelde beurswaarde daalt op momenten als deze. Wie het nieuws een beetje bijhoudt, denkt voorlopig misschien minder snel aan een vakantie naar Oost-China. Dat zullen luchtvaartmaatschappijen gaan voelen, waardoor beleggers daar minder interesse in tonen. Door die dalende vraag daalt een aandeel in zo’n bedrijf ook in waarde. Air France-KLM bijvoorbeeld met 1,5 procent gisterochtend. Ook de olieprijzen daalden door de verwachte rem op reislust.

Na Sars herstelden de beurzen snel

Nu doet Nederland niet alleen zaken met Azië via de luchtvaart. Neem een bedrijf als Heineken, dat er een grote afzetmarkt heeft. Maar dat bedrijf lijkt vooralsnog weinig te moeten inleveren door het virus. Het had afgelopen week meer last van dalende verkoop in Vietnam, omdat daar de boetes op beschonken rijden zijn gestegen.

Dat beleggers op de beurzen buiten Azië vooralsnog vrij koeltjes reageren, komt wellicht door herinneringen aan het Sars-virus. Beursanalisten hebben zich laten vertellen dat het Wuhan-virus daar op lijkt. Genoeg om massaal de vergelijking te trekken met 2003, om te laten zien hoe de beurzen daar in dat jaar door werden geraakt. Die herstelden zich toen wonderlijk snel, ondanks ruim zevenhonderd doden en duizenden zieken. Ja, er was even een forse beursdip, vooral in Azië, waar ook Sars zijn oorsprong vond. Maar lang duurde die dip niet.

Een deuk in de economie

Jay Bryson en Hop Mathews, analisten van de Amerikaanse bank Wells Fargo, kijken terug op de situatie in Canada. Ook daar maakte Sars 43 slachtoffers, met een deuk in de economie als gevolg. Maar een kwartaal later was de economie er alweer van hersteld.

“Wij zijn geen medisch experts”, schrijven Bryson en Mathews. “Maar rapporten wijzen erop dat dit nieuwe virus niet zo dodelijk is als Sars.” Verder menen ze dat de medische wereld meer ervaring heeft met virus-uitbraken dan begin deze eeuw.

Andere analisten houden meer slagen om de arm, sussen beleggers nog niet direct in slaap. Het hoogtepunt van die Sars-uitbraak viel namelijk niet samen met het Chinese nieuwjaar, in de tijd van het jaar dat veel Chinezen familie bezoeken en de ziekte zo kunnen verspreiden. Het Wuhan-virus wel.

