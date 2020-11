Beleggers in woningen hebben haast: na 1 januari moeten ze meer betalen

Een van de voorspellingen over de verhoging van de overdrachtsbelasting is alvast aan het uitkomen: die verhoging gaat in op 1 januari aanstaande en om daaraan te ontkomen slaan vastgoedbeleggers nu nog even snel hun slag op de woningmarkt.

Die belastingverhoging is op Prinsjesdag aangekondigd en begin deze maand aangenomen door de Tweede Kamer. Nu betalen kopers nog 2 procent van het aankoopbedrag van een woning, maar die belasting gaat omhoog naar 8 procent. Althans, voor beleggers en anderen die al huiseigenaar zijn (en bijvoorbeeld een huis voor hun kinderen of een vakantiewoning kopen).

Voor starters op de woningmarkt tot 35 jaar oud wordt de overdrachtsbelasting juist afgeschaft. Want om die starters draait de maatregel: zij komen er nauwelijks tussen als ze een huis willen kopen, omdat ze uit de markt geprijsd worden door beleggers. Daarom wil het kabinet het hen makkelijker maken. Voor een huis van, zeg, tweeënhalve ton, scheelt dat hen toch 5000 euro.

Een tandje erbij

Voor beleggers gaat de aankoop van datzelfde huis juist 15.000 euro meer kosten. Onder meer vastgoedadviseur CBRE voorspelde daarom vorige maand al dat beleggers er snel een tandje bij zullen zetten. In de eerste negen maanden van 2020 werd er slechts voor 3,7 miljard euro in woningen belegd, 35 procent minder dan vorig jaar 2019. Maar in de laatste drie maanden zal die achterstand grotendeels worden goedgemaakt: uiteindelijk zal er over het hele jaar genomen toch nog 6,5 à 7 miljard euro belegd worden.

Die voorspelling lijkt uit te komen, blijkt uit een rondgang van Het Financieele Dagblad langs vastgoedbeleggers. Die voorspellen dat er voor de komende weken voor zeker nog 1 miljard in de pijplijn zit.

Vastgoed Belang, de vereniging van particuliere beleggers, durft ook een paar andere voorspellingen aan. “Voor grote beleggers die jaarlijks hun vastgoed taxeren, betekent de hogere overdrachtsbelasting een waardedaling in de boeken”, zegt woordvoerder Lucas Brons. “Daardoor blijft er minder ruimte over voor investeringen in nieuwbouw.”

Voortekenen al zichtbaar

Niet alleen vastgoedbeleggers, maar ook makelaars voorspellen bovendien dat starters niet of nauwelijks profiteren van de afschaffing van de overdrachtsbelasting. “Dat geld houden ze niet zelf in de zak”, voorziet makelaarsvereniging NVM. Als starters meer in het huis zelf kunnen steken, in plaats van in die belasting, zullen de huizenprijzen vanzelf gaan meestijgen. Van dat prijsopdrijvend effect ‘zijn de eerste voortekenen al zichtbaar’, meldde de NVM twee weken geleden.

Anderen waarschuwen ook voor gevolgen voor de huurmarkt. Beleggers vertalen hun extra kosten in de huurprijs, is de verwachting, of kopen helemaal geen woningen meer om die vervolgens te verhuren (het zogeheten buy-to-let), zodat het toch al schrale aanbod aan huurwoningen in de vrije sector krimpt.

Huizenprijzen blijven maar stijgen Dat het met de veranderende overdrachtsbelasting samenhangt is ‘hoogst onwaarschijnlijk’, zeggen deskundigen, maar de woningprijzen blijven maar stijgen. Koopwoningen waren in oktober 9 procent duurder dan in diezelfde maand in 2019, de grootste prijsstijging in bijna twee jaar, melden het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster. In 2013 lagen de prijzen op een dieptepunt. Vergeleken met het dal van toen lagen de prijzen in oktober ruim 54 procent hoger.

Of al die voorspellingen uitkomen, valt te bezien, zegt Johan Conijn, emeritus hoogleraar woningmarkt. “Die komen vooral van partijen die zelf een duidelijk eigen belang hebben.” Hoe dan ook hoeven starters dankzij de kabinetsmaatregel minder eigen geld mee te nemen, zegt hij, geld waarvoor ze geen hypotheek kunnen krijgen. “Dat is een relevant voordeel.” En dat de prijzen dan vanzelf in gelijke mate gaan stijgen, noemt hij ‘speculatief’.

Overigens bepaalde de Tweede Kamer dat de overdrachtsbelasting blijft bestaan voor starters die een woning van boven de vier ton kopen. Dat betekent dat bijvoorbeeld in Amsterdam de maatregel voor twee derde van het huidige woningaanbod niet geldt.

