Beleggers de mist in na tweet van Teslabaas Elon Musk

Twitter mag dan Donald Trump kwijt zijn als veelgelezen twitteraar, gelukkig is Elon Musk er nog. De baas en grootaandeelhouder van stekkerautofabrikant Tesla, op papier de rijkste man op aarde, heeft al aardig wat opvallende tweets op zijn naam staan en voegde er daar vorige week nog een aan toe. Al had hij dat besef niet toen hij ‘Use Signal’ intikte en die boodschap vervolgens de wereld in twitterde.

Het was Musks bedoeling een app aan te prijzen die concurreert met, en volgens Musk blijkbaar veiliger is dan, WhatsApp en Facebook Messenger. Maar er waren beleggers die Musks tweet heel anders interpreteerden. Zij begonnen aandelen te kopen van een medisch technologiebedrijfje in Texas dat Signal Advance heet. In twee dagen schoot de waarde van dat aandeel omhoog van 60 cent naar 7,10 dollar: bijna een vertwaalfvoudiging dus. Een bizarre stijging. Niet alleen omdat het aandeel van Signal Advance al jaren minder waard was dan 1 dollar en het bedrijfje al ruim vier jaar geen gegevens meer rapporteert aan de SEC, de instantie die toezicht houdt op de gang van zaken aan de Amerikaanse beurzen. Maar ook omdat, zo ontdekte de zakenzender CNBC, er in 2019 maar één naam op de loonlijst stond: die van de CEO, de bestuursvoorzitter dus.

Het is niet de eerste keer dat beleggers zich op een bedrijfsnaam verkijken. In 2019 schoot het aandeel van een Chinees bedrijfje, Zoom Electronics, omhoog omdat elders in de wereld, in de VS, het bedrijf Zoom Video Communications naar de beurs ging. Zes jaar eerder was er opeens veel vraag naar aandelen van het Amerikaanse Tweeter Home Entertainment Group. De reden? Er werd toen gespeculeerd op een beursgang van ... Twitter. Dat Tweeter vele jaren eerder failliet was gegaan (maar een pluk aandelen van Tweeter nog wel voor een habbekrats te koop was) mag in dit verband natuurlijk niet onvermeld blijven.

