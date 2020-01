Beleggen, aflossen, investeren of toch die oude sok onder het bed? Dit moet u doen met uw spaargeld

Soms lijkt een mug op een olifant. Neem het besluit van ABN Amro om vanaf april geen rente meer te betalen op spaarrekeningen tot 2,5 miljoen euro. Tot april krijgen rekeninghouders nog een rente van 0,01 procent. Wie 10.000 euro op zijn rekening heeft staan, kon dus in eerste instantie rekenen op 1 euro per jaar. Vanaf april verandert die ene euro in 0 euro. Een financiële mug.

Maar psychologisch ligt dat anders. Sparen zonder rente te ontvangen, dat is voor bijna alle Nederlanders iets unieks. Spaarders houden dan aan een jaar sparen niets over. Ze gaan er zelfs op achteruit, want er is inflatie. Met die gespaarde 10.000 euro kun je volgend jaar minder kopen dan nu.

Negatieve rente

“Een rente van 0 procent. Da’s nieuw terrein”, beaamt een woordvoerder van ABN Amro, die overigens niet de eerste Nederlandse bank is die de rente tot nul terugschroeft – Triodos en Van Lanschot deden dat vorig jaar al. Toch denkt de woordvoerder dat de gevolgen meevallen. “Wat scheelt, is dat Kees van Dijkhuizen (bestuursvoorzitter van ABN Amro, red.) vorig jaar aankondigde dat de rente op spaarrekeningen tot een ton niet onder de 0 procent zal komen. Dat heeft bij onze klanten voor rust gezorgd.”

Spaarders met een ton of minder op hun rekening, 95 procent van ABN Amro’s clientèle, hoeven dus niet bang te zijn voor een negatieve rente. Voor mensen met een saldo van 100.000 tot 2,5 miljoen euro, is die dreiging er nog wel.

Negatieve rente

En voor mensen met meer dan 2,5 miljoen euro spaargeld wordt die negatieve rente in april praktijk. Over hun eerste 2,5 miljoen euro betalen zij geen negatieve rente. Over de rest wordt 0,5 procent in rekening gebracht. Wie 3,5 miljoen op zijn rekening heeft, gaat daar dan 5000 euro voor betalen: dat is 13,70 euro per dag. Overigens betaalden zeer vermogenden (10 miljoen plus) eerder al een negatieve rente.

Wat gaan de rijke klanten doen? “Ze zijn van tevoren geïnformeerd over hun onze beslissing en we voeren gesprekken met hen”, zegt de woordvoerder. Die gesprekken gaan over alternatieven. Spreiding, bijvoorbeeld. Omdat rekeningen tot 2,5 miljoen bij één bank voorlopig gevrijwaard zijn van een negatieve rente, loont het om het spaargeld over rekeningen bij verschillende banken te verdelen. Dat kan ABN Amro wel klandizie schelen.

Uitgeven!

Andere mogelijkheden? Verkassen naar een andere bank. Dat kan 0,01 procent rente opleveren, zolang die bank zijn rente tenminste niet verlaagt. Spaarders kunnen hun spaargeld ook een tijdlang vastzetten. Dat levert een beetje rente op, maar de spaarder kan dan een paar jaar niet over zijn spaargeld beschikken. Beleggen in leningen, obligaties of aandelen is een optie en een kluis is dat ook. Maar zouden er mensen zijn die een miljoen euro van hun bank halen om die thuis in een kluis te parkeren? Dan klinkt een ander alternatief aanlokkelijker: uitgeven! Aan het aflossen van de hypotheek, aan verduurzaming van een huis of een nieuwe auto.

“De afgelopen jaren zijn huishoudens ondanks de dalende rente gewoon blijven sparen”, zegt een woordvoerder van De Nederlandsche Bank. “In enquêtes geven de meeste consumenten aan dat zij hun gedrag niet hebben aangepast. Onder degenen die hun gedrag wel aanpasten, is het extra aflossen van (hypotheek)schulden de meest genoemde reactie.” Gespaard wordt er inderdaad nog volop. Eind 2019 stond er 370 miljard euro op de spaarrekeningen van Nederlandse huishoudens. In 2010 was dat nog 289 miljard, in 2000 135 miljard.

Dat kan natuurlijk veranderen als de rente voor alle spaarders negatief wordt. Dan, zo blijkt uit enquêtes, verwachten veel consumenten (een deel) van het geld van hun spaarrekening weg te halen. Maar, tekent De Nederlandsche Bank daarbij aan, het is de vraag of zij dat dan ook gaan doen.

