Belastingplan: minder profijt voor belegger, meer kans voor starter op woningmarkt

Bezitten en niets doen is slim, hard werken is dom. Zo hebben analisten van de woningmarkt de werking van het Nederlandse belastingstelsel wel beschreven. Wie een eigen huis heeft, ziet de waarde van zijn bezit vanzelf stijgen, met bedragen die iemand met een modaal inkomen in een jaar tijd niet eens bij elkaar verdient. Over die waardestijging betaalt een huiseigenaar nauwelijks belasting, terwijl van dat modale salaris een veel groter percentage afgedragen moet worden.

Wie daarnaast een tweede of een derde huis bezit (of tien of nog meer woningen) en die verhuurt, wordt sowieso slapend rijk. De waarde van die huizen telt licht mee in box 3 van het belastingstelsel, waarin vermogen is ondergebracht. Maar de huur die elke maand op de bankrekening van deze huizenbezitters wordt overgemaakt, blijft volledig onbelast.

Oneerlijk? Misschien. Maar ook economisch gezien onverstandig, betoogde president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank onlangs nog maar eens in het tv-programma Buitenhof. We zijn een ‘rentenierseconomie’ aan het worden, zei hij. De ‘hard werkende Nederlander’ wordt zwaar belast, en dat is geen stimulans voor arbeid en ondernemerschap. Wie vermogen te weinig belast, bevordert rentenieren, en dat is uiteindelijk de dood in de pot voor de economie.

Minder profijtelijk

Maar dat gaat veranderen - althans, daar lijkt het op. Gedwongen door een uitspraak van de Hoge Raad wil het kabinet de belasting op vermogen volledig op de schop nemen. Want niet alleen moeten al die mensen die belasting betaalden over een ‘fictief’ rendement op hun vermogen - ten onrechte, volgens de Hoge Raad - hun geld terugkrijgen. Daarnaast moet het kabinet ook uitvinden hoe die belasting op vermogen dan wel geregeld moet worden.

Staatssecretaris Marnix van Rij schetste net voor het paasweekend de contouren van die nieuwe aanpak. Hij kiest voor een zogeheten vermogensaanwasbelasting. Daarin wordt belasting geheven op inkomsten uit rente en dividend en ook op koerswinst of - verlies op aandelen en op de waardestijging van vastgoed - ook als die aandelen of dat vastgoed nog niet daadwerkelijk verkocht zijn. Én op de inkomsten uit de huur.

Dat maakt rentenieren iets minder profijtelijk en het kan ook zorgen voor wat verkoeling op de oververhitte woningmarkt. Want die onbelaste huurinkomsten waren een belangrijke oorzaak van de gigantische prijsstijgingen. Als je in staat bent om een tonnetje of wat te lenen en opzij te zetten, waarom zou je dat dan in aandelen steken, met onzekere opbrengsten, als je er ook een huis van kan kopen met een stabiele, bijna risicoloze stroom aan huurinkomsten - zonder dat je daar verder iets voor hoeft te doen?

Grote winst

De plannen van Van Rij maken de woningmarkt minder aantrekkelijk voor beleggers, mensen die geen huis kopen om erin te wonen, maar om eraan te verdienen. En die andere aspirant-kopers vaak van de markt drukken. “De fiscale privileges voor mensen met een tweede huis worden kleiner”, zo vatte Bas Jacobs, hoogleraar overheidsfinanciën in Rotterdam het afgelopen vrijdag samen op Twitter. “Hiermee kan de woningmarkt beter toegankelijk worden voor starters.” En dat is ‘grote winst', voegde hij eraan toe.

De Nederlandsche Bank zal nog niet tevreden zijn. Die pleit ervoor om niet alleen mensen met een tweede woning, maar alle huiseigenaren zwaarder te belasten via box 3. De belasting op vermogen gaat voor hen dan omhoog, maar de inkomstenbelasting kan omlaag. Dat zorgt niet alleen voor de juiste prikkels voor de economie, maar ook voor meer evenwicht tussen huurders en huiseigenaren.

Zo ver durft het kabinet bij lange na nog niet te gaan. Zelfs het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek, iets waarover zo ongeveer alle economen het eens zijn, is nog taboe. De nieuwe vermogensaanwasbelasting wordt trouwens pas op z'n vroegst in 2025 ingevoerd, en hoe dat precies gebeurt, is nog hoogst onzeker.

De eerste protesten van particuliere verhuurders zijn al te horen. Zo worden we gedwongen onze woningen te verkopen, klinkt het, en dan blijft er geen huurhuis meer over. Maar Jacobs, die het belastingstelsel vorig jaar nog ‘zo rot als een mispel’ noemde, spreekt van ‘boven verwachting goede plannen'. “Eindelijk zullen werkelijke vermogensinkomsten worden belast.”

