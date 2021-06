Belastingdienst onderzoekt bankmedewerkers die dubbele teruggave hypotheekrente vragen

De Belastingdienst is een onderzoek gestart naar ‘een reeks verzoeken’ van bankmedewerkers van ING en Rabobank om met terugwerkende kracht extra hypotheekrenteaftrek te claimen. Precieze aantallen wil de fiscus niet geven, maar het zou gaan om zeker duizend claims waarmee in totaal enkele tientallen miljoenen euro’s zijn gemoeid.

De Belastingdienst erkent dat al in 139 gevallen de gevraagde extra renteaftrek is toegekend. Pas eind vorig jaar zou de fiscus erachter zijn gekomen dat bankmedewerkers daar helemaal geen recht op hadden. De overige aanvragen zijn geparkeerd in afwachting van het lopende onderzoek. De fiscus wil geen nadere mededelingen doen ‘tot alles helemaal helder is’.

De zaak draait om de personeelskorting die bankmedewerkers krijgen op hun hypotheek. Die korting bestond er altijd uit dat werknemers van de bank simpelweg een lagere rente betaalden dan mensen die niet bij de bank werken. Door een wetswijziging in 2016 mogen banken de korting niet meer op deze manier uitdelen aan hun personeel. De meeste banken kiezen er sindsdien voor om medewerkers de normale hypotheekrente te laten betalen. Het personeel krijgt nog korting, maar nu via een hoger brutoloon.

Dubbel voordeel

Het gewone, hogere rentetarief mogen bankmedewerkers helemaal aftrekken van hun belastbaar inkomen, maar in de verzoeken die de fiscus sinds eind vorig jaar binnenkrijgt, proberen bankmedewerkers daarbovenop ook nog de compensatie in hun brutoloon aftrekbaar te laten maken. En dan met terugwerkende kracht tot aan 2016. Komen ze daarmee weg, dan hebben ze dus een dubbel voordeel weten te bemachtigen.

Volgens de ingewijde, die zich anoniem meldde via klokkenluiderssite Publeaks, zijn er zeker duizend van deze verzoeken binnengekomen bij de Belastingdienst. De brieven waarin deze bankmedewerkers hun verzoek doen aan de fiscus, waarvan er één is ingezien door Trouw, hebben volgens hem bijna allemaal dezelfde tekst. Deze mensen krijgen nu een brief terug, waarin staat dat de belastinginspecteur niet aan hun verzoek tegemoet kan komen.

De bankmedewerkers die de onterechte terugstorting al hebben ontvangen, hoeven dat geld volgens de ingewijde niet terug te betalen aan de fiscus. De Belastingdienst zegt dat ‘waar mogelijk navordering plaatsvindt bij verzoeken die ten onrechte zijn toegekend’.

Omdat de Belastingdienst in eerste instantie de aanvragen goedkeurde, dreigen bankmedewerkers waarvan de dubbele aftrek wordt afgewezen hiertegen in verweer te komen. Zij willen met een beroep op het gelijkheidsbeginsel alsnog de onterechte, dubbele aftrek afdwingen, aldus de tipgever.

Goed overleg met de Bralstingdienst

Zowel ING als de Rabobank zegt personeel zo goed mogelijk uit te leggen dat de hypotheekrentekorting inmiddels via het brutoloon loopt. Omdat de belastingaangifte een privéaangelegenheid is, kunnen beide banken niet zeggen hoeveel personeelsleden een onterecht verzoek tot terugbetaling hebben gedaan bij de fiscus. ING benadrukt dat het geen beleid is van de bank om collega’s aan te sporen de hypotheekrente met terugwerkende kracht te laten aftrekken van het belastbaar inkomen.

In december heeft ING nog ‘een goed overleg’ gehad met de Belastingdienst over deze zaak. Daarna heeft de bank opnieuw aan personeel uitgelegd welke delen van de hypotheek aftrekbaar zijn. Ook Rabobank heeft er een bericht aan gewijd op de interne internetpagina’s: ‘In tegenstelling tot hetgeen soms gedacht wordt, kun je [de hypotheekrentekorting] niet aanvullend in aftrek brengen in je aangifte inkomstenbelasting’.

