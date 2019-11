Belastingdienst jaagt op vermogen twee zussen dat onthuld werd door Panama Papers

Drieënhalf jaar na de onthulling van de Panama Papers, onder meer in Trouw en het Financieele Dagblad (FD), dient dinsdag een kort geding dat rechtstreeks voortvloeit uit de onthullingen over het gelekte archief van het Panamese juridisch advieskantoor Mossack Fonseca. Dat kantoor hielp vele duizenden mensen met het ontwijken en ontduiken van belastingen.

In het kort geding eist de Belastingdienst informatie op van twee zussen over de boekhouding van twee trusts, zo blijkt uit stukken waarop het FD de hand wist te leggen. Die trusts waren opgezet op instigatie van hun stiefvader, Jos van der Vorm. Die liet in 1997 een ingewikkelde constructie optuigen om, zo bleek uit Mossack Fonseca’s archief, een deel van zijn vermogen buiten het zicht van de fiscus te houden.

Jos van der Vorm is niet alleen telg van het rijke ondernemersgeslacht Van der Vorm, bekend van de Holland-Amerika Lijn en de investeringsmaatschappij Hal. Hij was ook – en dat maakt het nog pikanter – zeven jaar lid van de Belastingkamer van de Hoge Raad, het hoogste rechtscollege van Nederland. Jos van der Vorm is in 2006 overleden.

Zoon Willem hoeft nauwelijks belasting te betalen

Van der Vorm bracht een deel van zijn vermogen, circa 7,6 miljoen euro, onder in drie buitenlandse vennootschappen. De aandelen daarvan zaten bij drie op de Bahama’s gevestigde trusts. Begunstigde van de trusts werd Jos’ zoon Willem van der Vorm. Hij woont in Monaco en hoeft daar niet of nauwelijks belasting te betalen over vermogen dat in trusts zit.

Twee van die trusts waren vernoemd naar zijn stiefzussen. Willem maakte geregeld geld vanuit de trusts aan hen over. In zijn ogen waren dat giften en zulke schenkingen zijn onbelast. De Belastingdienst was niet op de hoogte van het bestaan van de trusts. Het ging bij de schenkingen aan de stiefzussen om ‘aanzienlijke bedragen’.

Door de publicatie van de Panama Papers kreeg de Belastingdienst weet van de trusts. De fiscus vroeg beide zussen vanaf eind 2017 geregeld om informatie over de trusts, maar kreeg niet alle gewenste informatie. Het kort geding van dinsdag is bedoeld om het afstaan van die informatie af te dwingen.

Zussen stellen dat ze pas sinds 2016 van de trusts weten

De Belastingdienst meent dat het vermogen in de trusts toegerekend kan worden aan de zussen – en dat ze daar dus belasting over moeten betalen. De zussen zien dat anders. Zij stellen dat ze pas sinds 2016 weet hebben van de trusts: dat kwam doordat er toen in de pers over werd geschreven. Omdat ze niet wisten van het bestaan, konden ze ook niet over het vermogen beschikken. Ze vinden het daarom onterecht dat ze over dat vermogen alsnog belasting moeten betalen. De zussen stellen ook dat ze alle beschikbare informatie aan de Belastingdienst hebben verstrekt.

De trusts bestaan overigens sinds eind 2016 niet meer. Het geld dat er in zat, werd gestort op Zwitserse bankrekeningen van de vrouwen.

