Belastingdienst: Controleer aangifte over vorig jaar extra zorgvuldig

Let dit jaar extra goed op bij het invullen en controleren van de belastingaangifte, waarschuwt de Belastingdienst. Ruim 8 miljoen particulieren en ondernemers kunnen vanaf deze week hun inkomensgegevens over het jaar 2020 aanleveren, maar wat inkomen betreft was dat er één van uitzonderlijk veel veranderingen. Mensen gingen minder verdienen, kregen van hun geldverstrekkers toestemming om hun rentebetalingen even op te schorten of ontvingen steun als ondernemer.

“Hoe meer er op die gebieden verandert in een jaar, hoe groter de kans dat er een foutje insluipt als wij die gegevens van tevoren invullen”, zegt woordvoerder Jacco Neleman. Dit jaar kon de fiscus een recordhoeveelheid velden zelf al invullen: 212 miljoen gegevens hoeven alleen nog maar gecontroleerd te worden.

Die boodschap is gericht aan 6,8 miljoen particulieren en 1,5 miljoen ondernemers. Een deel van die tweede groep is vorig jaar hard geraakt door de crisis, en heeft misschien zelfs verlies gedraaid. Juist in die gevallen is het belangrijk om snel aangifte te doen, meldt de Belastingdienst. Dat verlies van 2020 verrekent ze namelijk met de reeds betaalde belasting uit de jaren daarvoor (toen de onderneming nog winst maakte). Dat verrekende bedrag kunnen ondernemers nu terugkrijgen. Een ‘financieel steuntje in de rug’, zoals de fiscus het formuleert.

Versoepeling urencriterium

Van de 1,5 miljoen aangifteplichtige ondernemers is een groot deel zelfstandige. Voor hen is het vooral belangrijk om te weten dat de Belastingdienst vorig jaar het urencriterium versoepeld heeft, zegt een woordvoerder van ZZP Nederland. Normaal gesproken moeten zzp’ers 1225 uur per jaar in hun onderneming stoppen om in aanmerking te komen voor aftrekposten zoals de zelfstandigenaftrek. “Tussen maart en oktober gold daarvoor een soort generaal pardon.” Volgens hem is het zaak om te kijken of dat allemaal goed is doorgevoerd.

Niet-ondernemers moeten vooral kijken of ze dit jaar recht hebben op toeslagen, zegt Joyce Donat van de Consumentenbond. “Sommige mensen zijn er door de crisis in inkomen op achteruit gegaan. Dan kan het dus zijn dat je door corona ineens net recht hebt op toeslag.” Voor een paar soorten toeslagen zijn de regelingen bovendien verruimd vorig jaar, iets waar de Belastingdienst volgens Donat weinig aandacht aan heeft besteed.

Zo is de ondergrens voor het ontvangen van een kindgebonden budget vorig jaar opgehoogd. Ook komen er nu meer mensen in aanmerking voor huurtoeslag. Vóór 2020 was die toeslag aan één harde inkomensgrens gebonden (22.700 euro per jaar voor een alleenstaande). Inmiddels loopt de huurtoeslag boven de inkomensgrens geleidelijk af, waardoor mensen die net iets meer verdienen, toch nog iets krijgen.

Veel meer nieuwe hypotheken

De Belastingdienst zelf wijst ook op de nieuwe records in het aantal af- en overgesloten hypotheken vorig jaar. “Dat heeft dan weer minder met corona te maken”, zegt woordvoerder Neleman, “maar is wel belangrijk voor de aangifte.” Mede door de extreem lage hypotheekrente schoot het aantal hypotheekaanvragen met bijna een kwart omhoog ten opzichte van 2019, meldde Hypotheken Data Netwerk (HDN) begin dit jaar.

De fiscus kijkt naar je inkomen om te bepalen hoeveel hypotheekrente je kunt aftrekken van de belasting. Daarom is het volgens Donat goed om te checken of die inkomenscijfers wel kloppen. Sommige huizenbezitters hebben tijdelijk geen rente betaald, zij wisten dan met hun bank een betaalvakantie te regelen in de crisis. Die niet-betaalde rente mogen ze nu ook niet aftrekken van hun bruto-inkomen in 2020.

CNV: Scheldt te veel verkregen toeslag frontliniewerker kwijt Tienduizenden mensen met een cruciaal beroep moeten dit jaar mogelijk veel geld aan toeslagen terugbetalen. Daarvoor waarschuwt vakbond CNV. Zij maakten vanwege de coronacrisis veel overuren, waardoor ze net boven de inkomensgrens van de toeslagen uit kunnen komen. CNV wil dat het kabinet die mogelijke terugbetalingen van toeslagen kwijt moet schelden, omdat deze mensen anders ‘financieel in de knel dreigen te komen’. De bond baseert zich op een eigen inventarisatie onder mensen met een vitaal beroep, zoals supermarktmedewerkers, zorgpersoneel en vrachtwagenchauffeurs. “Het is onaanvaardbaar dat zoveel werkenden in de frontlinie straks nog een extra rekening krijgen”, zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin.

Lees ook:

Storing bij Belastingdienst, aangifte doen soms niet mogelijk

De Belastingdienst kampt met een storing op de site waardoor het soms niet mogelijk is om aangifte te doen.