‘Belast vervuiling meer, en arbeid minder, dan groeit de economie’

De fiscus zou meer moeten heffen op gebruik van vervuilende grondstoffen, en minder op arbeid. Dat zou alle duurzaamheidsdoelstellingen een stuk dichterbij brengen, en tegelijkertijd zorgen voor extra economische groei. Dat stelt de onafhankelijke denktank The Ex’Tax Project op basis van een nieuw onderzoek, in samenwerking met alle vier de grote accountantskantoren (KMPG, EY, Deloitte en PwC). Maandag overhandigden zij dit ‘deltaplan voor belastinghervorming’ aan demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief (belasting).

Laat ‘de vervuiler betalen’, is het devies, en zet de opbrengsten slim in om arbeid wat minder te belasten. Met een twintigtal aan specifieke maatregelen die de denktank voorstelt, zou binnen enkele jaren 23 miljard euro vrijgespeeld worden (extra belastinginkomsten uit de vervuilende industrie). Dat heeft de stichting laten doorrekenen door het gerenommeerde Britse Cambridge Economics, van wie de economische modellen ook door de Europese Commissie gebruikt worden voor het doorrekenen van beleid.

Extra economische groei

Die 23 miljard euro zou met name op het bordje komen van grondstofverbruikers. Zo moet een kilometerheffing de staatskas 4,4 miljard euro gaan opleveren, net als zwaardere scheepvaartbelasting. De denktank oppert ook een btw-verhoging, extra vliegbelasting, ammoniakbelasting voor de landbouw en een hogere afvalstoffenheffing.

De belastingwinst daaruit kan naar lastenverlichtingen gaan voor werknemers en werkgevers. Werknemers hebben dan meer te besteden, en werkgevers zullen meer mensen aannemen omdat arbeid goedkoper is. De extra werkgelegenheid zal het meer dan goedmaken dat sommige consumentenprijzen wat stijgen vanwege de extra belastingdruk, is de verwachting.

Volgens Cambridge Economics levert dat in 2025 een extra economische groei op van 2,4 procent, vergeleken met het scenario waarin er niets verandert. Inkomstenbelasting en sociale premies zouden met 13,9 miljard omlaag kunnen, de lasten voor werkgevers met 9,3 miljard. Het besteedbare inkomen van alle inkomensgroepen zou erop vooruitgaan, en die van de minst verdienende Nederlanders het meest.

Omslag ligt gevoelig

De vervuiler laten betalen betekent volgens de Britse rekenmeesters ook dat de CO2-emissies in 2025 met 6,1 procent zullen dalen. Wel zal de Nederlandse export iets dalen omdat productiekosten stijgen. De export krimpt naar verwachting met 0,5 procent. De import overigens óók iets (met 0,2 procent) omdat er minder fossiele brandstoffen naar Nederland gehaald hoeven worden.

Bij de industrie ligt zo’n omslag naar heffen op grondstofverbruik gevoelig. In samenwerking met ABN Amro peilde Ex’Tax Project het sentiment over de voorgestelde hervorming onder driehonderd ondernemers en managers. Die vertegenwoordigen kleine, middelgrote en grotere bedrijven (een kwart van de respondenten heeft meer dan 250 werknemers in dienst). Een overweldigende meerderheid (van 96 procent) was het ‘eens’ of ‘zeer eens’ met de stelling dat arbeid minder zwaar moet worden belast, en verbruik en vervuiling meer. 60 procent zegt meer mensen in dienst te nemen als ze minder premies en heffing hoeven af te dragen voor hun personeel.

Evengoed zegt 3 procent te zullen vertrekken naar het buitenland als de overheid zwaarder zou inzetten op het ‘vervuiler betaalt’-principe. Het is niet uitgesplitst of daar grote bedrijven tussen zitten.

Indirecte subsidie

In Nederland komt nu nog iets meer dan de helft van alle belastingopbrengsten uit heffing op arbeid. Veel en veel minder, namelijk 8,6 procent, komt van groene belasting op vervuilende praktijken. Dat is overigens wel iets meer dan in de rest van Europa: gemiddeld halen lidstaten 6,1 procent op uit groene heffingen.

Op grootverbruik van water wordt in het algemeen nog niet geheven, zo staat in het nieuwe rapport, evenmin op brandstofverbruik in vliegtuigen en zeeschepen. De denktank vindt daarom dat alle bijkomende schade (gezondheidseffecten, schaarste en milieurampen) nu niet worden doorbelast. “Het ontbreken van dit soort beprijzing kan als een indirecte subsidie worden beschouwd”, zo schrijven ze.

Nederlandse bedrijven gaan straks wel meer afdragen zodra ze meer CO2 uitstoten dan afgesproken in het Klimaatakkoord (een maatregel die is uitgesteld vanwege de coronacrisis). Volgens Ex’Tax moet er evengoed een bodemprijs komen op het mogen uitstoten van het broeikasgas, om die uitstoot zo meer in te dammen.

