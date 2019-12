Begint de groene revolutie niet alleen Spanje, maar ook nog eens bij een oliegigant?

De Klimaatconferentie in Madrid is net begonnen, maar de eerste verrassing is er al. Die kwam niet van regeringen of milieu-organisaties, maar van een Spaans olieconcern: Repsol. Repsol maakte dinsdag bekend dat het zijn uitstoot van CO2 in 2050 netto tot nul wil hebben teruggebracht: niet alleen de eigen uitstoot, maar ook die van zijn klanten, zoals elektriciteitscentrales en automobilisten. Tot nu toe is er geen olie- en gasmaatschappij die zich zo’n doel heeft opgelegd.

Het voornemen betekent niet dat Repsol geen fossiele brandstoffen meer gaat produceren in de komende decennia. Het betekent ook niet dat de bedrijfsuitstoot en de uitstoot van klanten die olie, gas, benzine, kerosine en chemicaliën van Repsol afnemen in 2050 tot nul zal zijn gereduceerd. Het betekent wel dat Repsol de CO2-uitstoot flink wil terugdringen en de uitstoot die er daarna nog is, wil compenseren. Dat kan door CO2 op te slaan of door bossen aan te planten. Dan kan de netto-uitstoot op nul uitkomen.

Repsol maakte meer bekend. Het gaat 4,8 miljard euro afschrijven op zijn bezittingen. Het gaat om bezittingen, niet heel duidelijk omschreven overigens, die minder waard worden als landen het in 2015 in Parijs gesloten Klimaatakkoord serieus nemen en maatregelen nemen die ervoor zorgen dat de aarde niet meer dan twee graden opwarmt. Geen oliebedrijf deed zo’n afschrijving tot nu toe.

Repsol gaat investeren in twee grote zonneparken en een windpark. Repsol bezit al windparken en wil ‘een leidende rol spelen’ in de wereld van de hernieuwbare energiebronnen. Het concern wil meer investeren in biobrandstoffen, deels gemaakt van plantaardig afval, en belooft meer groene stroom te gebruiken. Opvallend tenslotte: de hoogte van de bonussen die de top en het management jaarlijks kunnen opstrijken, wordt deels afhankelijk van de resultaten die het bedrijf op milieugebied haalt.

Er is veel onduidelijk over Repsols plannen. Het gaat om voornemens. Repsol wil zijn uitstoot in 2025 met 10 procent, in 2030 met 20 procent en in 2040 met 40 procent hebben teruggebracht, vergeleken met 2016. Het grootste deel moet tussen 2040 en 2050 worden gehaald. De plannen hebben dus een hoog koffiedikgehalte. Die reducties moeten deels worden behaald met technieken die er nog niet zijn – nog meer koffiedik. Repsol schat dat een reductie van 70 procent te halen is met technieken die nu bekend zijn. Verder is de opslag van CO2 duur en, zeker in milieukringen, omstreden. Het gebruik van biobrandstoffen is dat ook.

‘Heel dapper’

Toch betitelt Mark van Baal de voornemens als ‘historisch’. Van Baal is oprichter van Follow This, een groep aandeelhouders die de olie-industrie tot vergroening probeert te verleiden. “Heel dapper”, oordeelt hij. “Repsol is de eerste oliemaatschappij die zich volledig committeert aan de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs. Repsol doet waar wij Shell sinds 2015 om vragen”, zegt Van Baal.

Repsol is een flinke, maar geen hele grote oliemaatschappij. Net als Shell pompt het meer gas op dan olie. Net als Shell maakt en verkoopt Repsol ook brandstoffen en heeft het een flinke chemiepoot. Repsol pompt dagelijks ongeveer 715.000 vaten olie en gas op, Shell was vorig jaar goed voor 3,6 miljoen vaten per dag (waarbij gas is omgerekend naar vaten olie). Repsol heeft 25.000 werknemers (Shell: 81.000), haalde in 2018 een omzet van 49,7 miljard euro (Shell: 350 miljard euro) en een winst van 2,3 miljard (Shell: 21,5 miljard).

Bestuursvoorzitter van Repsol is Josu Jon Imaz San Miguel. Hij studeerde chemie, zat bijna vijf jaar in het Europees Parlement en werd daarna minister in de autonome regio Baskenland. In 2008 kwam hij bij Repsol, leidde daar vanaf 2010 de divisie ‘nieuwe energie’ en werd in 2014 bestuursvoorzitter. Naast publiciteit en waardering, oogstte hij met zijn plannen nog iets. De koers van het aandeel Repsol bleef op peil na de bekendmaking van de voornemens. Een schrikreactie van aandeelhouders bleef uit.

