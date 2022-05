Beeldschone Benz voor een recordbedrag van 135 miljoen euro verkocht

Liefhebbers van klassiekers, Mercedes-fans in het bijzonder, zijn er vol van. Er is een uiterst zeldzaam exemplaar van het merk met de ster geveild voor een recordbedrag van omgerekend 135 miljoen euro. Het gaat om de fraai gestileerde Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé uit 1955.

“Dit zijn wel héél bijzondere wagens. Ontwerper Rudolf Uhlenhaut heeft er zelf nog enkele jaren in gereden, als hij naar zijn klanten ging in het buitenland”, weet ondernemer Nico Ockhuisen.

Verzameling

Natuurlijk weet hij dat. Ockhuisen bezit de grootste privécollectie Mercedessen ter wereld, bestaande uit zo’n honderd puntgave exemplaren. Ze zijn op afspraak te zien in zijn museum in Eemnes, Ockhuisen leidt bezoekers er zelf rond. “Van de nu geveilde 300 SLR Uhlenhaut Coupé uit 1955, een racewagen die toen al 285 tot 290 kilometer per uur kon, zijn er maar twee gebouwd. Dat heeft alles te maken met een ernstig ongeluk met deze auto op het circuit van Le Mans in 1955. Hierbij kwamen coureur Pierre Levegh en 82 toeschouwers om het leven, het hoogste aantal slachtoffers ooit in de racegeschiedenis.”

Mercedes trok zich na het drama aangeslagen terug uit de racerij en zo bleef het bij twee exemplaren van dit type. Het boegbeeld van de Ockhuisen Collectie is overigens de Mercedes-Benz 300SL Gullwing uit 1955, een wagen die veel weg heeft van de nu duurste auto ooit.

In het geheim geveild

Mercedes had de 300 SLR Uhlenhaut Coupé zelf in bezit, maar organiseerde begin deze maand in het geheim een privéveiling voor topverzamelaars in Duitsland. De auto gaat nu naar een onbekende koper, afkomstig uit een select groepje van Zwitsers-Italiaanse, Engelse en Amerikaanse oude Mercedes Benz-verzamelaars die door Mercedes voor de veiling waren benaderd. De onbekende brak met de 135 miljoen euro een record. Dat record stond op ruim 84 miljoen dollar, betaald voor een Ferrari 250 GTO uit 1962 op een veiling in 2018.

De twee merken wisselden al vaker stuivertje waar het ging om de meest waardevolle auto, al leveren Ferrari’s veel vaker recordbedragen op dan Mercedessen. Maar over de 135 miljoen euro van deze Uhlenhaut gaat nooit meer iemand heen, denken kenners. Elkaar de loef afsteken zullen de Italianen en Duitsers nu vooral blijven doen in de Formule 1, waar Ferrari leidt en Mercedes lijdt.

Geld voor beurzen

Ockhuisen is er door verrast dat Mercedes-Benz één van zijn kroonjuwelen – de Uhlenhaut is eerder nooit privébezit geweest – zo stiekem ineens van de hand heeft gedaan: “Ik kan me niet voorstellen dat Mercedes-Benz het geld nodig heeft.”

Dat heeft het klaarblijkelijk ook niet. De opbrengst van de verkoop, meldt persbureau Bloomberg, wordt gebruikt voor de oprichting van het Mercedes-Benz Fund, een non-profitorganisatie binnen het bedrijf om educatieve beurzen te verstrekken op gebieden rondom duurzaamheid, techniek, wiskunde en andere wetenschap.

Toch wilde het beroemde automerk – nooit vies van blingbling – ook even een ander punt maken, zei Mercedes-Benz-voorzitter Ola Källenius over de recordverkoop. Zie het als even flink rollen met de spierballen: “We wilden met één enkele handeling de kracht van het merk Mercedes demonstreren.”

Lees ook:

Verruilt James Bond zijn Aston Martin voor een milieuvriendelijk exemplaar?

Het heeft er alle schijn van dat de Britse geheim agent zijn benzine-slurpende sportwagen afdankt en elektrisch gaat rijden.