Bedrijven zijn steeds meer bezig met beeldvorming: in twee jaar tijd verdubbelde het aantal PR-bureaus

Alleen haar laptop, een telefoon en een inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KVK) had Anna Thymgio (25) twee jaar geleden nodig om haar eigen communicatiebureau te beginnen. Vooral de grote mate van vrijheid spreekt haar als ondernemer aan: “Ik heb graag alles zelf in de hand.”

Net als Thymgio zijn veel jonge ondernemers sinds het uitbreken van de coronapandemie een eigen communicatiebureau begonnen. De afgelopen twee jaar is het aantal pr- en communicatiebureaus zelfs ruimschoots verdubbeld, blijkt uit cijfers van de KVK: van 3934 in 2020 naar 9526 in 2022, een toename van 142 procent.

Toename sinds de coronacrisis

Ondanks de toegenomen concurrentie heeft Thymgio nog niet om werk verlegen gezeten. De coronacrisis heeft daarbij mogelijk een rol gespeeld, denkt Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie en -advies bij het UWV. “Mensen hebben de afgelopen twee jaar wel thuis gezeten, maar zeker niet stilgezeten.” Zowel consumenten als bedrijven moesten op zoek naar alternatieve communicatiekanalen.

Ook Thymgio kreeg veel vraag van bedrijven die plotseling hun deuren moesten sluiten. “Door de omschakeling naar online kwam er veel vraag naar online-communicatiespecialisten, zoals ik.” Volgens Witjes heeft er een verschuiving plaatsgevonden: “Waar de rol van communicatie voorheen niet altijd op waarde werd geschat, wordt communicatie nu steeds meer gezien als een kernfunctionaliteit van een bedrijf.”

Niet alleen voor het aantrekken van klanten is een goede communicatie tegenwoordig belangrijk. Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt is de uitstraling van een bedrijf ook bepalend voor het aantrekken van personeel. Een duidelijke identiteit en transparantie zijn daarbij belangrijk, meent Witjes. “Mensen willen denken: o, wat gaaf om bij dat bedrijf te werken.”

Bang voor reputatieschade

Dat er meer behoefte is aan communicatieadviseurs ziet ook Pierre Wimmers, managing director bij Logeion, de beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals. Het afgelopen jaar nam het aantal vacatures op zijn website met 250 procent toe. Ook hij meent dat corona daarbij een belangrijke rol heeft gespeeld: “De crisisorganisaties van de overheid, zoals de GGD, realiseerden zich al snel dat communicatie een heel belangrijke activiteit is.”

Enerzijds is de toename van het aantal communicatiebureaus een positieve ontwikkeling, vertelt Mirjam Prenger, mediaonderzoeker en docent journalistiek aan de Universiteit van Amsterdam. Het is belangrijk dat organisaties goed communiceren. “De afgelopen twee jaar hebben laten zien dat tegenstrijdige of onjuiste informatie tot veel onrust kan leiden.”

Anderzijds kan de groei van het aantal communicatiebureaus volgens haar voor problemen zorgen. Bijvoorbeeld wanneer journalisten hun werk niet meer goed kunnen uitvoeren. Prenger ziet dat het bij veel organisaties al niet meer mogelijk is om een werknemer te spreken zonder tussenkomst van een communicatiemedewerker.

Daarbij is het reputatiedenken de afgelopen jaren sterker geworden, meent Rocco de Mooij, journalist en communicatieadviseur. “Denk aan de mondkapjesdeal van Sywert, die tot stand kwam omdat het ministerie bang was voor reputatieschade.” Het valt hem op dat veel bedrijven ontdekt hebben dat zij de media niet meer nodig hebben om hun boodschap te verkondigen. “Daarvoor hebben bedrijven nu hun eigen website en sociale media.”

Thymgio werkt vooral voor kleine bedrijven waar dit soort belangen minder lijken te spelen. “Mijn voornaamste doel is om bedrijven te helpen om hun klanten op de juiste manier aan te spreken, zodat zij meer winst en omzet kunnen behalen.”

