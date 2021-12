Bedrijven zien wel iets in oppas als secundaire arbeidsvoorwaarde

Tien minuten na de persconferentie waarin Rutte de eerste schoollockdown aankondigde, hingen er vijf grote bedrijven aan de lijn bij Charly Cares, een landelijk oppasplatform dat bemiddelt tussen ouders en een netwerk van gescreende oppassen. Of er iets te regelen viel voor hun werknemers, die plotseling schoolgaande kinderen thuis moesten zien op te vangen?

Nu dinsdag bekend werd dat de kerstvakantie wordt vervroegd, zag Charly Cares de vraag naar een oppas wederom explosief stijgen met een verdriedubbeling aan aanvragen ten opzichte van een week daarvoor. Naast ouders die een last minute-oplossing zoeken, willen ook bedrijven hun werknemers ondersteunen met een oppas van de zaak.

Inmiddels maken zo’n 65 bedrijven gebruik van het platform, waaronder ziekenhuizen, grote accountancybedrijven als Deloitte en McKinsey, en advocatenkantoren. Ze kopen oppastegoed bij het platform in dat werknemers kunnen gebruiken om via Charly Cares – op kosten van de werkgever – een oppas in te schakelen. Voor hoeveel uur dat is, bepaalt het bedrijf.

Review op de site

De werknemer bepaalt zelf welke oppas hij neemt. Als ze meer uren willen dan het tegoed omvat, moeten werknemers dat zelf bijbetalen. Charly Cares biedt zowel vaste oppassen, of angels, zoals het bedrijf ze noemt, als naschoolse, flexibele en last minute-oppas. De angels worden gescreend op opleiding en ervaring, en ouders schrijven na het oppassen een review, zodat anderen weten met wie ze in zee gaan.

“Een voorrecht”, noemt Maaike Kamps, advocate bij het Utrechtse advocatenkantoor Van Benthem & Keulen de oppas van de zaak die ze via Charly Cares kan regelen. Tijdens de eerste lockdown deelde ze de oppastaak voor hun kinderen (toen 3 en 6 jaar) aanvankelijk met haar man. Maar ze merkten al snel: thuis je werk goed doen en tegelijkertijd de kinderen de nodige aandacht geven, is vrijwel onmogelijk. “Een oppas van de zaak is dan ontzettend fijn”, zegt Kamps.

Werknemers waarderen de oppas van de zaak zo, dat Deloitte en enkele andere bedrijven bezig zijn die optie, samen met flexibel werken, als secundaire arbeidsvoorwaarde op te nemen. “Voor ons staat het welbevinden van werknemers hoog in het vaandel. En een oppasregeling voor ouders met kinderen tot en met de basisschoolleeftijd, draagt daar zeker aan bij”, zegt HR-directeur Marjolein Heijstraten.

Kamps zou het toejuichen als ook haar advocatenkantoor daartoe zou besluiten. “Gratis opvang, via het bedrijf of de overheid, zou zoveel stress weghalen en het mogelijk maken je echt te focussen op je werk. En mijn kinderen vinden het ook fijn. Een goede oppas is beter dan twee gestreste ouders, die hun aandacht half ergens anders hebben.”

FNV minder enthousiast

Vakbond FNV is minder enthousiast over de oppasregeling. “Het is uiteraard positief dat werkgevers oog hebben voor de zorgtaken van werknemers”, zegt Jessica van Ruitenburg, beleidsadviseur arbeid en zorg. Maar bij thuisoppas ontbreekt toezicht op de kwaliteit, vindt ze. Bovendien zijn de oppassen niet in vaste dienst bij het platform, en daardoor onverzekerd tegen bijvoorbeeld WW en ziekte. FNV zou liever zien dat er gratis kinderopvang komt voor alle kinderen tot 13 jaar.

Charly van der Straten, oprichter van het oppasplatform Charly Cares. Beeld Charly Cares

Dat bedrijven zich met kinderopvang bezighouden, is overigens een behoorlijke omslag ten opzichte van zes jaar geleden, zegt Charly van der Straten, die toen het bedrijf oprichtte. Destijds benaderde ze ondernemingen met de vraag of ze in een dergelijke service voor hun werknemers geïnteresseerd waren. De belangstelling was nihil. Inmiddels heeft het zo’n 110.000 gebruikers en meer dan 15.000 angels, aldus Van der Straten. Het platform houdt 3 procent van het uurloon van de angels in, om zo de kosten van bemiddeling en de website te betalen.

Bezig met dekking in heel Nederland

Op dit moment wordt pakweg 30 procent van de transacties op het platform betaald door de werkgever. “Daarmee is het werk van de angels behoorlijk veranderd”, zegt Van der Straten. “Een oppas overdag heeft een veel uitgebreidere taak: ze doet vaak ook huishoudelijke klusjes en huiswerkbegeleiding of ze brengt kinderen naar sporttraining.”

Ook corona veranderde veel. “Omdat mensen weinig uitgaan, zijn er veel minder last minute-boekingen ’s avonds.” Ondertussen is Van der Straten druk bezig om in heel Nederland dekking te krijgen. “We zijn op dit moment actief in 57 regio’s in Nederland. In en rond grote steden hebben we een groot aanbod aan angels, maar op het platteland is het soms moeilijker.” En daarna lonkt het buitenland. “We zijn bezig met de voorbereidingen. Het is de bedoeling dat we over twaalf maanden de eerste concrete stap zetten.”

