Bedrijven wachten met Huawei-orders. ‘Niemand kan ons vertellen wat het Rijk van plan is’

Kunnen Nederlandse internetbedrijven nog apparatuur kopen van Huawei, of lopen ze het risico dat ze die straks moeten vervangen van de overheid? Veel bedrijven hebben geen idee. Nieuwe regels die de digitale infrastructuur veiliger moeten maken, zorgen voor onzekerheid in de sector, zegt Mathieu Andriessen, directeur van branche-organisatie NL Connect.

“Importeurs, netwerkeigenaren of internetproviders weten niet waar ze aan toe zijn. De onzekerheid onder investeerders is slecht voor de branche”, zegt Andriessen namens zeventig leden. Bedrijven zeggen nu op hun tellen te passen voordat ze Chinese apparatuur aanschaffen.

De overheid kan telecombedrijven en netwerkbedrijven voortaan dwingen om onveilige apparatuur te vervangen. Het gaat bijvoorbeeld om de kastjes, de routers, die het internetverkeer naar het juiste adres sturen. De regels gelden niet alleen voor mobiele aanbieders en hun snelle 5G-technologie, maar ook voor vaste internetaanbieders of datacenters.

Maar welke apparaten verdacht zijn, is niet openbaar gemaakt. Vorig jaar trad het Besluit veiligheid en integriteit telecommunicatie in werking. Huawei wordt daarin niet genoemd. Het besluit richt zich – vrij abstract – op bedrijven die onder invloed staan van een staat die misbruik wil maken van Nederlandse netwerken. De markt legt de link met China en Huawei.

“Niemand kan ons vertellen wat het Rijk van plan is”, zegt Andriessen van NL Connect. “Dit soort regels kan uitsluitend transparant en zorgvuldig worden ingevoerd. Als bedrijven hun apparatuur straks moeten vervangen, horen ze volledig door het Rijk gecompenseerd te worden”, zegt Andriessen. “Zij konden niet weten dat er een zwarte lijst zou komen.”

Chinese cyberaanvallen in Nederland

Huawei Nederland bevestigt dat klanten terugschrikken. “We zien duidelijk een afwachtende houding in de markt. Bij nieuwe projecten of het vervangen van apparatuur vragen bedrijven zich af of ze voor Huawei kunnen kiezen. Het gebrek aan helderheid heeft impact op de zaken die wij doen”, zegt Jaap Meijer, Chief Security Officer van Huawei Nederland.

Er spelen uiteenlopende belangen in dit dossier. Nederland wil de Verenigde Staten te vriend houden en moet reageren op de Amerikaanse druk om Huawei af te wijzen. Daarnaast voert China cyberaanvallen uit op Nederland en is er dus alle reden voor voorzichtigheid bij de keuze voor Chinese technologie.

Aan de andere kant zeggen Nederlandse klanten tevreden te zijn over Huawei-apparatuur. De kastjes duiken overal op: in het bedrijfsleven, bij financiële instellingen en bij de overheid. Alles vervangen is een kostbare zaak. Verder kan het weren van Huawei in de telecomsector de aanleg van 5G vertragen. De overheid zegt rekening te houden met zulke economische argumenten.

Meijer begrijpt de zorgen over de Chinese cyberaanvallen op Nederland en noemt die reëel. Maar hij vindt dat Nederland Huawei niet zomaar van de markt kan weren zonder bewijs over betrokkenheid bij spionage. Huawei pleit voor een certificeringsmodel waarbij alle leveranciers bewijzen dat hun product veilig is.

Veertien datacenters in en om Amsterdam

Het belangrijkste internetknooppunt van Nederland, AMS-IX, zegt vanwege de discussie over Huawei alvast naar een alternatief te kijken voor de Huawei-apparaten waarmee het veertien datacenters in en om Amsterdam verbindt. Datacenterbedrijf Serverius koos vorig jaar voor Huawei. Managing-director Gijs van Gemert wijst nog op andere oorzaken voor de terugvallende vraag: de coronacrisis en het feit dat veel investeringen al gedaan zijn.

Huawei heeft ook last van Amerikaanse sancties. Als ze geen Amerikaanse chips meer mogen gebruiken, kan de productie in gevaar komen. Groot-Brittannië overweegt daarom Huawei volledig uit het 5G-netwerk te halen. Meijer bevestigt dat die discussie speelt. “Er is twijfel over toekomstige leveranties. Partijen vragen zich af of ze de benodigde apparatuur op lange termijn nog wel geleverd krijgen.” Huawei zegt daarover flexibel te zijn.

