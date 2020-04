Bedrijven houden zich niet aan de adviezen van het RIVM, maar de regels zijn ook onduidelijk

“Ik moet hoestend en niezend gewoon op werk verschijnen", zegt een medewerker van schoonmaakbedrijf Gom (8500 medewerkers). “Dat klopt niet, want ik maak niet-cruciale sectoren schoon zoals portiekflats en leegstaande hallen”, zegt de medewerker. “Collega’s die zich ziek melden worden onder druk gezet om toch te komen. Wie thuisblijft, en daarmee het advies van de RIVM opvolgt, moet onbetaald verlof opnemen.”

Met corona-gerelateerde klachten op het werk verschijnen omdat de baas dat wil, of op advies van het RIVM nog even thuis blijven? Trouw kreeg deze week meerdere berichten binnen van bezorgde werknemers die zich afvragen hoe het kan dat ze voor deze keuze komen te staan. Waarom moeten zij werken met griepklachten, terwijl hun huisarts en het RIVM iets anders adviseren

Trouw kreeg niet alleen bericht van bovengenoemde schoonmaakmedewerker. Ook bij Friesland Campina zouden de ziekteverzuimregels onduidelijk zijn. En een kraamverzorgende liet weten dat zij door een leidinggevende onder druk wordt gezet via whatsapp-berichten. Deze medewerkers willen, uit angst voor ontslag, anoniem blijven. Vakbond CNV en FNV krijgen soortgelijke berichten binnen en maken zich er al langer grote zorgen over.

Even de regels: wie op dit moment last heeft van een neusverkoudheid, keelpijn, niezen, hoesten, tot 38 graden verhoging óf koorts moet zich op advies van gezondheidsinstituut RIVM ziek melden en thuisblijven, dit om te voorkomen dat het nieuwe coronavirus zich verder verspreidt. Mensen met een niet-vitaal beroep moeten ook thuisblijven als een huisgenoot ziek is, maar zij zelf geen klachten hebben.

Uitzondering op de regel

Duidelijk toch? Maar er is wel een uitzonderingsregel: “Alleen in cruciale beroepen zoals de zorg en de voedselketen kan een werkgever een werknemer met een van de bovengenoemde klachten – mits in milde vorm – vragen om toch te komen werken. Maar dat moet wel in goed overleg gebeuren. Mogelijk worden er ook veiligheidsmaatregelen genomen”, legt een woordvoerder van het RIVM uit.

Schoonmaakbedrijf Gom laat in een reactie weten: “Wij conformeren ons aan de richtlijnen die het RIVM stelt. Deze richtlijnen zijn leidend voor de inzet van onze medewerkers.” Op de vraag of het bedrijf medewerkers in niet-cruciale sectoren met klachten toch vraagt om te komen werken, wordt verder niet ingegaan.

Heeft Gom de adviezen van het RIVM dan anders geïnterpreteerd? Dat is wel het geval bij Friesland Campina. “Wij volgen de adviezen van het RIVM en de rijksoverheid: “Iemand met koorts, of met koorts en andere klachten moet thuisblijven. Iemand die slechts een van de klachten heeft – bijvoorbeeld hoesten - kan nog wel komen werken”, aldus de woordvoerder van de het zuivelconcern.

‘Misschien anders te interpreteren’

Het is niet het enige bedrijf in een cruciale sector dat in de veronderstelling is dat een medewerker alleen met koorts én een van de andere klachten, thuis mag blijven. Dat bedrijven dit denken is niet zo gek. Dit is wat er over te lezen valt op de officiële site van de rijksoverheid: “Voor cruciale beroepen geldt dat zij alleen thuis moeten blijven als zij zelf klachten en koorts hebben” Het woordje ‘en’ zorgt voor verwarring. “Dat is misschien op meerdere manieren te interpreteren”, geeft een RIVM-woordvoerder toe.

Ondertussen waarschuwt vakbond CNV wel voor onderliggende problematiek. “We krijgen heel veel telefoontjes van medewerkers in distributiecentra en de voedselketen die zich gedwongen voelen om te komen werken terwijl ze griepklachten hebben waarover geen twijfel zou moeten bestaan”, zegt Piet Fortuin, voorzitter van de vakbond.

Opvallend vaak gaat het volgens Fortuin om werknemers in cruciale beroepen op plekken waar verder niemand komt, zoals op een industrieterrein of in een fabriek. “Een supermarktmedewerker of beveiliger op Schiphol die aan het hoesten is zal daarop worden aangesproken door klanten, in een fabriek of loods gebeurt dat niet, we horen daarom vaker dat het daar mis gaat.”

Maar ook in de zorg wordt de druk om te komen werken soms flink opgevoerd. “Ik heb een aantal keer laten weten dat ik met flinke koorts en spierpijn op bed lig, ik kan echt niet werken. Maar ik heb iedere dag appjes gekregen van mijn leidinggevende”, laat een kraamverzorgster weten. In de appjes stond: ‘Er is nu heel veel werk, dus hoe gaat het met je, ben je al beter?’

De namen van de geïnterviewden zijn bekend bij de hoofdredactie.

