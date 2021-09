Bedrijven durven het aan zonder noodsteun – ‘Het is weer ouderwets druk’

‘We hebben trouwe klanten en een hoge gunfactor’

Natuurlijk, alle winkels hadden het moeilijk door corona. Maar als je een zelfstandige schoenmodezaak hebt, dan kreeg je een extra tik. Iedereen kocht alles online, vooral kleding en schoeisel. De laatste tijd gaat het weer beter met de branche. Kleding- en schoenenwinkels draaiden in juli voor de vijfde maand achter elkaar meer omzet dan een jaar eerder, meldde dinsdag het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ook in de winkel van Theo Vloedgraven ( 64) is het weer min of meer ouderwets druk, vertelt hij. “Wij zijn een gezond bedrijf, wij gaan het overleven.” Dat wil niet zeggen dat Beumer Schoenmode, aan de Walderstraat 23 in Lochem, het niet moeilijk heeft gehad. Vanaf maart 2020 was het ook daar alle hens aan dek.

Vloedgraven: “We hebben meteen een webshop opgezet, ook ben ik zelf schoenen op de fiets gaan bezorgen. Wel hebben we noodsteun aangevraagd. Dat was lastig omdat je vooraf moet inschatten wat je omzetverlies gaat zijn. Daarnaast heb je te maken met een waardedaling van je artikelen. Dat gaat hard naar beneden. Door de gedwongen sluiting hebben we veel omzet verloren.”

De Lochemse winkel vroeg al met al twee keer noodsteun aan. De laatste keer heeft Vloedgraven geen aanvraag ingediend bij het noodhulploket van de overheid: “Het is eigenlijk niet meer nodig. De zomer van 2020 was prima bij ons en ook deze zomer gaat het goed. Veel mensen bleven thuis dit jaar en vierden vakantie in eigen land. Lochem en omgeving is een populaire vakantiebestemming, we hebben hier ook de ruimte, er waren genoeg klanten.”

Daar komt volgens Vloedgraven bij dat Beumer (120 jaar oud, voor dames en heren) een bekend adres is in de wijde omtrek. “Wij hebben trouwe klanten en daarmee ook een hoge gunfactor. Ik verwacht dan ook dat we het na 1 oktober prima redden. Ook omdat ik ervan overtuigd ben dat we het ergste hebben gehad met de maatregelen.”