Bedrijven die pakjes bezorgen schieten als paddenstoelen uit de grond

Sieraden, tuinmeubelen, hondenbrokken en kerstkransen. Bijna alles wordt online besteld en daar spelen starters op in. Neem de maand november. Toen zijn 285 nieuwe bedrijven begonnen met het bezorgen van pakketjes, in dezelfde maand vorig jaar waren dat er 160. Een stijging van 78 procent.

De Kamer van Koophandel zette het aantal startende post- en pakketdiensten van dit en vorig jaar op een rijtje. Daaruit blijkt dat er sinds april bijna iedere maand meer nieuwe bezorgbedrijven zijn bijgekomen, vergeleken met dezelfde maanden een jaar geleden. In juni en november piekte het aantal bedrijfsinschrijvingen.

Altijd al drukke decembermaand

Pieter Paul Slikker van de Belangenvereniging voor Pakket Distributie (BvPD) snapt de toename wel. Sinds de uitbraak van het Covid-19 virus zitten meer mensen thuis, zij bestellen vaker. De tweede lockdown doet daar een schepje bovenop, fysieke non-foodwinkels zijn tot 19 januari gesloten. En dan heeft hij het nog niet eens over de altijd al drukke decembermaand.

Dat ondernemers daar een graantje van willen meepikken is begrijpelijk. Slikker: “Het runnen van een bezorgdienst heeft z’n charme. Je bent kapitein in je eigen bus. Er is geen baas die je op de vingers kijkt, dat geeft een gevoel van vrijheid en autonomie.”

Onderaannemers

De nieuwe bedrijven zijn vooral onderaannemers voor marktleider PostNL, zegt Slikker. PostNL werkt veel met onderaannemers. Nu al bezorgen zij ongeveer 70 procent van de pakketten die PostNL wegzet. Het zijn bedrijven met 5 tot 25 man personeel en een aantal bussen.

Slechts een handvol starters begint een eigen bezorgdienst. Slikker; “Dat zijn kleine, vaak lokale initiatieven met een eigen ideologie, zoals de inzet op duurzame bezorgmethodes. Een fietsbezorgdienst in drukke steden bijvoorbeeld.” Een ander voorbeeld is Red je Pakketje, opgericht door drie jongens die binnen twee jaar CO2-vrij wil bezorgen.

DHL trapt op de rem en neemt geen nieuwe klanten meer aan

Echt groot kunnen de nieuwelingen niet worden, stelt Slikker. Door zijn omvang en grote logistieke netwerk domineert marktleider PostNL de pakketbezorging. Op dit moment bezorgt de postdienst 1,7 miljoen pakketten per dag, vóór maart waren dat er nog ongeveer een miljoen. PostNL loopt nu wel tegen de grenzen van zijn kunnen aan. Concurrent DHL moet ook op de rem trappen en neemt voorlopig geen nieuwe klanten meer aan.

Met de groei van de interneteconomie, de decemberdrukte én de lockdown is het alle hens aan dek. Er is dus ruimte voor nog meer onderaannemers. Zij krijgen van PostNL betaald per adres waar ze iets afleveren. “De instaptarieven zijn vaak goed”, zegt Slikker. Maar ieder jaar dat ze het werk doen en de markt groeit gaat dat tarief voor het afleveren van pakketjes omlaag, legt hij uit. Ergens is dat logisch: als je groeit kun je efficiënter werken: in een kleinere straal meer pakketjes afleveren.

Ondernemers zitten dan gevangen, maar PostNL herkent zich daar niet in

Toch waarschuwt Slikker voor wanpraktijken. “Op een gegeven moment kunnen mensen niet harder werken, maar dan blijft PostNL toch de tarieven verlagen. Daardoor houden veel onderaannemers na verloop van tijd bijna niks meer over.” Ondernemers zitten dan gevangen. “Stoppen is lastig want dan zit je met de kosten voor de bussen en het personeel. Bij faillissement zijn deze ondernemers vaak ook nog eens zelf aansprakelijk.”

Ondertussen verhoogt de postdienst de tarieven voor consumenten en webshops met 25 cent per pakje rondom de feestdagen. PostNL liet eerder al weten zich niet te herkennen in de berichtgeving over de benarde situatie van onderaannemers.

