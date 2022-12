Bedrijven delen extraatje uit aan werknemers vanwege dure tijden

Ruim twee derde van de werkgevers geeft iets extra’s aan werknemers vanwege de gestegen leefkosten. Meestal krijgt het personeel eenmalig een extra bedrag op de rekening, los van loonafspraken die in cao’s gemaakt worden.

Dat blijkt uit een onderzoek van werkgeversvereniging AWVN onder 170 bedrijven. De ondervraagde bedrijven schatten in dat bijna een kwart van de werknemers met financiële stress te maken heeft door de inflatie en de torenhoge energieprijzen. Een derde van de werkgevers geeft al iets extra’s, 38 procent gaat dat (nogmaals) doen. In vier van de tien gevallen gaat het om een eenmalige uitkering. In de helft daarvan gaat het om 500 euro of meer.

Het merendeel (62 procent) van de bedrijven dat een eenmalig bedrag uitkeert, geeft iedereen hetzelfde, ongeacht het inkomen. Werkgevers doen dit, volgens het onderzoek, om dat ze het lastig vinden te bepalen wie het extra geld het hardst nodig heeft. Daarnaast willen ze ook de middeninkomens steunen, de lagere inkomens ontvangen al meer compensatie voor de hoge prijzen via maatregelen van de overheid, denken ze.

Financieel meehelpen aan verduurzamen huis

Werkgevers komen ook met andere maatregelen dan alleen een los geldbedrag. Zo worden budgetcoaches ingeschakeld. Maar er zijn ook werkgevers die een hogere reiskostenvergoeding uitkeren, vakantiegeld eerder uitbetalen of simpelweg meer salaris betalen. Daarnaast zijn er bedrijven die financieel meehelpen met het verduurzamen van een huis van een werknemer, of een leasefiets aanbieden vanwege de hoge brandstofprijzen.

Werkgevers merken dat de financiële sores in toenemende mate onderwerp van gesprek zijn bij de koffie-automaat of op de werkvloer. Maar ze zien ook feitelijk dat sommige werknemers in ernstige problemen komen. 16 procent van de werkgevers meldt dat het aantal loonbeslagen onder hun werknemers toeneemt. De vakbonden in de zorg luidden hier vorige week de noodklok over. Volgens vakbond FNV zou in meerdere organisaties al 20 procent van de werknemers te maken hebben met loonbeslag. De bonden in de zorg onderhandelen momenteel met de werkgevers over een nieuwe cao.

