Banken wijzen ondernemers de deur, dus kloppen ze aan bij dure kredietaanbieders

Ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf die geld willen lenen doen dat steeds vaker bij alternatieve financiers, een verzamelnaam voor niet-bancaire kredietaanbieders. Vorig jaar werd bijna de helft van de leningen tot 250.000 euro verstrekt door deze kredietaanbieders, blijkt uit cijfers van branchevereniging Stichting MKB Financiering. Dat is ruim 30 procent meer dan in 2020.

Die toename komt mede doordat banken hun relaties met mkb’ers sinds een aantal jaar afbouwen, zegt voorzitter Ronald Kleverlaan van Stichting MKB Financiering. Door strengere regels in de financiële sector wegen de kredietinkomsten voor banken soms niet op tegen de toezichtkosten. Ook sluiten steeds meer bankfilialen, waardoor ondernemers minder goed terechtkunnen voor financieel advies. Daarom zoeken mkb’ers die een bedrijf willen beginnen of van plan zijn te investeren in hun bedrijf naar alternatieve leenaanbieders.

Daarvoor kloppen ze aan bij kredietbedrijven die doorgaans gespecialiseerd zijn in een specifieke leenvorm. Zo zijn er vastgoedfinanciers, kredietverstrekkers voor bouwmachines en komen er steeds meer crowdfundplatforms op de markt, waarbij investeerders een ondernemer geld lenen om bijvoorbeeld te verduurzamen. Bekende voorbeelden zijn Mogelijk.nl, Geldvoorelkaar en Oneplanetcrowd.

Risico op wurgcontracten

Opvallend is dat de toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) vorig jaar nog waarschuwde voor de risico’s van alternatief bedrijfskrediet. Ondernemers lopen in de wereld van flitskredieten het risico op wurgcontracten met onduidelijke kleine lettertjes over hoge rentes, concludeerde AFM in een verkennend rapport over deze snelgroeiende markt. Bovendien hebben mkb’ers moeite om de complexe offertes te doorgronden, stelden de rapporteurs.

Recent bracht Stichting MKB Financiering in samenwerking met het ministerie van financiën een keurmerk op de markt waaraan ondernemers kunnen aflezen welke kredietaanbieders betrouwbaar zijn. Die kredietaanbieders moeten bijvoorbeeld duidelijk zijn over de kredietkosten en beschikken over een goede klachtenprocedure.

Ook is sinds eind vorig jaar nieuwe EU-wetgeving van kracht waarbij crowdfundbedrijven aan vergelijkbare voorwaarden moeten voldoen om aan de benodigde vergunning te komen. Daarvoor was er helemaal geen toezicht op de sector. Overigens komen sinds de invoering van die EU-regels ook steeds meer buitenlandse bedrijven op de Nederlandse kredietmarkt, merkt Kleverlaan.

Niet zo streng

Maar het toezicht op de niet-bancaire kredietsector is nog lang niet zo streng als bij banken zelf. Mkb’ers slagen er relatief eenvoudig in om aan een lening te komen waar ze vaak een (veel) hogere rente voor betalen dan bij banken. Maar de keren dat een kleine ondernemer zichzelf in de financiële penarie helpt ‘vallen eigenlijk nog wel mee’, ziet Kleverlaan.

Vooral omdat de gevreesde wurgcontracten vooral voorkomen bij flitskredieten die binnen enkele maanden terugbetaald moeten zijn. De meeste mkb’ers gaan juist jarenlange relaties aan met hun kredietverstrekker, verklaart Kleverlaan.

Ook voor de grotere leningen tot een miljoen euro gaan ondernemers steeds vaker in zee met kredietbedrijven. In totaal verstrekten banken en niet-bancaire aanbieders vorig jaar voor 11,1 miljard euro aan leningen aan de mkb’ers.

