Bang? Nee, hoor: ondernemers zijn vooral brexitmoe

Al stapelen de vragen zich op en blijven antwoorden uit, Nederlandse ondernemers vrezen de brexit juist steeds minder. Ze zijn het scheidingsdrama vooral zat.

Voorspellen hoe de brexit eruit zal zien, heeft wel wat weg van een ­potje roulette in het casino: wat het wordt, is compleet ongewis. Die onzekerheid lijkt Nederlandse ondernemers echter niet erg te deren. Sterker nog, steeds meer van hen zeggen minder te vrezen voor de ­gevolgen voor hun omzet en afzet na de breuk op – waarschijnlijk – 31 oktober.

Bedrijven met een Britse handelsrelatie zijn minder pessimistisch over de brexit, blijkt uit de meest recente conjunctuurenquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). “Veel bedrijven hebben zich al voorbereid. Ze worden al sinds 2016 gewaarschuwd om rekening te houden met het worstcasescenario, no-deal”, zegt Ellen Timmer, woordvoerster van ondernemersvereniging Evofenedex voor handel en ­logistiek. “Ondernemers hebben al zo veel mogelijk ingespeeld op het no-dealscenario.”

De meeste bedrijven hebben zich voorbereid

Het aantal ondernemers dat zegt te zijn voorbereid groeit, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. In juli zei 32 procent van de ondernemers goed voorbereid te zijn op de (no-)deal, terwijl 54 procent enigszins voorbereid is. Dat was eind 2018 nog 15 en 46 procent.

Volgens Timmer zijn ondernemers ‘brexitmoe’ en het lange wachten en de uitgestelde deals meer dan beu. Het piekeren maakt plaats voor gelatenheid, stelt Loek Caris, sector-­econoom van ABN Amro. “Alles went. Continue onzekerheid is ook zekerheid.”Caris had, evenals meerdere economen zegt hij, het idee dat het aantreden van premier Boris Johnson veel onrust in het bedrijfsleven zou veroorzaken. Het tegendeel blijkt waar.

“Veel ondernemers hebben het idee: we hebben er alles aan gedaan en kunnen niet veel extra meer doen”, zegt Caris, die meer verklaringen heeft. Zo zorgt het besluit van de Britse regering in maart om 80 tot 90 procent van de producten uit de EU geen importheffingen op te leggen voor opluchting bij de ondernemers. Ook bereiden Britten zich nu goed voor door flinke voor­raden in te slaan. Daar profiteren ­Nederlandse bedrijven nu van.

Overigens is de kans op een harde breuk met de Britten met het premierschap van Johnson wel toegenomen, maar volgens Caris is er nog altijd meer dan voldoende perspectief op een afloop die positief is voor de handel. In april dit jaar werd het risico van een no-dealbrexit op 15 procent geschat, terwijl dat met Johnson nu zo’n 25 procent is, aldus ABN Amro.

‘Laat het nu maar gebeuren’

“Je ziet dat veel Nederlandse ondernemers heel inventief zijn en al verschillende oplossingen hebben gevonden, zoals zakendoen met andere landen”, ziet Birgit Oosterhuis van het Brexitloket, het trefpunt waar ondernemers vragen over de brexit kunnen stellen. Wat wel voor rust zorgt, is volgens haar dat het gros van de ondernemers is aangesloten op Portbase. Dat bedrijf digitaliseert douaneformulieren en neemt daarmee al veel obstakels van een no-deal weg. Zo’n 70 procent van de Nederlandse handel is aangesloten, bevestigt ­Portbase.

Ondanks de enigszins rooskleurige cijfers van het CBS en de KvK merkt Winand Quaedvlieg, hoofd van het Brusselse kantoor van werkgevers­clubs VNO-NCW en MKB, maar weinig van een omgeslagen stemming bij ondernemers. “Ik vang incidenteel geluiden op van ‘laat het nu maar gebeuren’, maar dat is zeker geen algemene trend”, zegt Quaedvlieg. Dat vindt hij ook niet stroken met de toegenomen kans op een no-deal door het aantreden van Johnson.

Als ondernemers minder pessimistisch zijn, vermoedt Quaedvlieg dat velen niet exact op het netvlies hebben wat de consequenties van een no-deal kunnen zijn. “De schade zal zich op tal van terreinen voordoen. De prijzen zullen stijgen en er is geen overgangsperiode. De regels in de EU en het Verenigd Koninkrijk zijn plots niet meer gelijk en dat heeft grote gevolgen. Dus nee, ik kan me niet voorstellen dat ondernemers minder bezorgd zijn.”

