Baggeraars voelen zich bedreigd: de Chinese staatsbedrijven komen eraan

Nederlandse en Vlaamse baggeraars willen dat de Europese Commissie de baggersector meer bescherming biedt nu Chinese staatsbedrijven meedingen naar grote projecten in Europese landen. Ook grote Europese bouwbedrijven willen om dezelfde reden meer bescherming.

De Nederlandse en Vlaamse baggeraars, lang dominant in de baggerwereld, kampen al jaren met concurrentie uit China, maar de Chinese staatsbaggerbedrijven lieten zich tot voor kort op de Europese markt niet zien. Nu wel. Volgens een zegsman van bagger- en offshorebedrijf Van Oord kregen Chinese bedrijven al opdrachten in Griekenland, Roemenië en Tsjechië. Onlangs dongen zij mee naar projecten in Duitsland: het onderhoud van de rivier de Weser en de verbreding en verdieping van de Elbe, die door Hamburg loopt en de verbinding vormt tussen de haven van die stad en de Noordzee.

De baggerbedrijven uit Nederland en Vlaanderen (Boskalis, Van Oord, Jan de Nul en Deme) zien de komst van de Chinese bedrijven met lede ogen aan. Allereerst omdat zij zelf niet welkom zijn in China – in de VS overigens ook niet. Ten tweede omdat de Chinese staatsbedrijven staatssteun krijgen. Door die subsidies kunnen zij onder de kostprijs werken en hun westerse concurrenten de markt uit duwen, zei Pieter van Oord, bestuursvoorzitter van Van Oord dinsdag in Het Financieele Dagblad. Elders in de wereld is dat al gebeurd.

‘Nationale veiligheid kan in het geding komen’

Volgens Van Oord heeft de Europese Commissie nauwelijks mogelijkheden om prijsdumping in de baggersector tegen te gaan. Nationale overheden hebben die mogelijkheid volgens een zegsman van het bedrijf wel en er zijn landen die dat hebben aangegrepen om Chinese baggeraars te weren. Volgens de zegsman hebben de baggerbedrijven Brussel ook gewezen op de nationale veiligheid. Die zou in het geding kunnen komen, bijvoorbeeld als een Chinees staatsbedrijf maandenlang de Elbe uitbaggert.

China en Europa hebben onlangs een investeringsverdrag afgesloten dat Europese baggerbedrijven in principe ruimte geeft om in China actief te zijn. Maar Van Oord heeft daar geen vertrouwen in: het bedrijf denkt niet dat die ruimte er zal komen. En het Europees Parlement moet dat verdrag nog goedkeuren.

Chinese baggeraars – in casu: staatsbedrijven die vallen onder het enorme bouwconglomeraat CCCC (China Communications Construction Company) – hebben een belangrijke positie veroverd op de wereldmarkt, vooral in Azië en Afrika. Volgens gegevens van de brancheorganisatie van de Europese baggeraars ligt het wereldwijde marktaandeel van de Chinese firma’s op 21 procent en in Afrika op 56 procent. In landen als Mozambique, Kenia en Angola, maar ook elders in Afrika, voeren Chinese staatsbedrijven grote infrastructuurprojecten uit en liften de Chinese baggeraars daarop mee. Volgens Pieter van Oord is de Chinese concurrentie een van de redenen waarom de omzet uit baggerwerk de afgelopen jaren bij zijn bedrijf is teruggelopen. Boskalis was dinsdag niet voor commentaar bereikbaar.

Van Oord ontslaat achthonderd werknemers

Van Oord maakte dinsdag ook zijn resultaten over 2020 bekend. Mede door de coronacrisis nam het bedrijf afscheid van ruim achthonderd werknemers. Er werken nu nog bijna 4400 mensen. ‘Enkele tientallen miljoenen’ was het bedrijf kwijt aan reorganisatie- en coronakosten. Het kostte vorig jaar veel tijd, geld en moeite personeel op de schepen te krijgen en te repatriëren. Toch haalde Van Oord een jaarwinst van 33 miljoen (was: 46 miljoen).

Van Oord haalde voor het eerst in zijn geschiedenis meer omzet met de aanleg en het onderhoud van windparken op zee (632 miljoen euro) dan met baggerwerk (598 miljoen). De baggeromzet daalde vorig jaar met 19 procent, de offshore-windomzet steeg met 10 procent. Van Oord kwam in 2002 min of meer bij toeval in de windenergiesector terecht toen het door Mammoet om hulp werd gevraagd bij een project. In de jaren daarop besloot het bedrijf fors in windparken te investeren.

