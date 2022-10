Babybaas: nog geen jaar oud en toch al eigenaar van een bv

De inmiddels zevenjarige Pim van Rijswijk werd bedrijfseigenaar toen hij vijf dagen oud was. De Utrechtse baby-belastingconsulent was daarmee het uithangbord van de praktijk van zijn vader. “De erfbelasting is de meest gehate belasting van Nederland. Als belastingadviseur is het mijn vak om ondernemers bij te staan om zo weinig mogelijk belasting te betalen op een legale manier”, zegt Van Rijswijk senior. “Nieuwe constructies verzinnen is de creatieve kant van mijn vak.”

Ook de overheid is inmiddels bekend met de baby-bv. In juli noemden ambtenaren het geesteskind van Van Rijswijk in een lijst met ‘opmerkelijke belastingconstructies’. Ze leggen daarin uit hoe het werkt. Eerst richten de ouders een bedrijf op. De aandelen daarvan krijgt hun kind. Vervolgens gaan de ouders in loondienst bij de bv en runnen het bedrijf. Zij ontvangen zo gewoon een salaris, maar de winst die ze maken gaat naar het kind. Het voordeel? “Door kinderen aandelen van een bv te geven wordt schenk- en erfbelasting voorkomen.”

Pim van Rijswijk senior met junior, die vijf dagen na zijn geboorte eigenaar van een bedrijf werd. Beeld Shody Careman

Marketingstunt

Het vervult Van Rijswijk met enige trots dat er zeven jaar na dato ambtenaren bezig zijn met de constructie die hij in de markt zette. Maar commercieel leverde zijn idee hem nauwelijks iets op. “Ik heb vooral mkb-ondernemers als klant, die zijn niet zo bezig over wat je moeten regelen voor over dertig jaar.” Het bedrijf van zijn eigen zoon heeft hij inmiddels ook opgeheven. “Het was vooral een marketingstunt.” Hij denkt wel dat ‘de grote kantoren’ de truc aan meer vermogende ondernemers aanraden.

Uit het UBO-register van de Kamer van Koophandel blijkt dat er 110 kinderen die geboren zijn na 2011 geregistreerd staan als aandeelhouder van een Nederlands bedrijf. Zij hebben samen in 121 bedrijven minstens 25 procent van de aandelen, zo staat in de gegevens die Trouw heeft opgevraagd. De kans bestaat dat er in de praktijk nog meer babybazen zijn. Maanden na de invoering van het UBO-register had namelijk een derde van alle Nederlandse bedrijven nog geen informatie over de eigenaren doorgegeven.

Belastingtruc

Zeker is dat 104 minderjarigen volledig eigenaar zijn van een bv of nv. Ruim een vijfde daarvan is tien jaar of jonger. Ook hier kan sprake zijn van de belastingtruc van Van Rijswijk. Maar gezamenlijk onderzoek van de Franse krant Le Monde en het Luxemburgse Reporter laat zien dat babybazen ook een ander doel kunnen dienen.

Begin dit jaar ontdekten de journalisten dat de minderjarigen in Luxemburg gebruikt werden om de ware eigenaar van miljardenbedrijven te verhullen. Zo vonden ze een eenjarige Mongolische peuter die een deel van groot steenkoolbedrijf in de Gobiwoestijn in handen heeft en kwamen erachter dat de kinderen van de rijke Azerbeidzjaanse zakenman Baylar Mammadov bedrijven bezitten waaraan gascontracten ter waarde van 43 miljoen dollar zijn gegund.

Verder kwamen de minderjarige nakomelingen van de Russische telecom-oligarch en veroordeeld oplichter Sergej Adonjev bovendrijven. Het Luxemburgse bedrijf van de Adonjev-kinderen bezit onder meer een villa van 25 miljoen euro aan de Franse Rivièra. Een aantal jaar eerder kwam datzelfde bedrijf ook voor in een onderzoek van Franse autoriteiten naar een miljoenenfraude.

Superrijken

Of de piepjonge bedrijfseigenaren in Nederland ook voor dergelijke verhullingspraktijken van de superrijken gebruikt worden, is niet te achterhalen. Omdat het Luxemburgse UBO-register gratis toegankelijk is, was het daar voor de journalisten mogelijk om een database te bouwen die doorzoekbaar is op leeftijd. In Nederland zou het opvragen van de gegevens voor zo’n database ongeveer een miljoen euro kosten.

In een reactie op de lijst met opmerkelijke belastingconstructies liet het kabinet op Prinsjesdag weten de constructies te willen aanpakken. Komend voorjaar moet duidelijk worden hoe.

