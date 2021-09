Baan kwijt door corona? Het regionale mobiliteitsteam kan helpen

“Er waren geen gasten meer, en dan houdt het op", zegt Joost Jimkes (45) over zijn ontslag bij Accor Hotels. Ruim twintig jaar werkte hij bij het bedrijf als receptionist en portier. Vanaf maart vorig jaar zag hij hoe corona een gat sloeg in het aantal reserveringen. “Het was doodstil in het hotel, ze moesten me laten gaan.”

In zijn zoektocht naar een nieuwe baan komt hij via zijn voormalige baas bij het regionale mobiliteitsteam van de arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam terecht. In dat team – er zijn er inmiddels 35 – werken het UWV, gemeenten, vakbonden, werkgevers en sociale partners samen om mensen zoals hij, die in coronatijd zonder werk zijn komen te zitten, weer aan een baan te helpen.

195 miljoen beschikbaar gesteld

Dat doen ze door contact te leggen met werkgevers in de regio, te kijken naar welk bedrijf te weinig werk heeft voor het personeel, welk bedrijf juist mensen zoekt en die bedrijven met elkaar in contact te brengen. Tegelijkertijd krijgen werkzoekenden hulp in de vorm van persoonlijke coachingsgesprekken. Op basis van die gesprekken worden ze in contact gebracht met werkgevers met een passende vacature.

Daarvoor heeft het kabinet 195 miljoen beschikbaar gesteld. Donderdagmiddag zijn de hulpteams in het hele land officieel geopend. Maar in Amsterdam en onder andere de regio Noord-Oost Brabant zijn ze er eigenlijk al eerder mee begonnen.

In het stadhuis in Amsterdam maken ze er een momentje van. Demissionair minister Wouter Koolmees en staatssecretaris Dennis Wiersma van sociale zaken en werkgelegenheid praten met de Amsterdamse wethouder van sociale zaken, Rutger Groot Wassink, werkzoekenden en werkgevers uit de regio over hoe het tot nu toe gaat.

Jongensdroom: ambulance-chauffeur

De aanwezigen, die mogen plaatsnemen in de statige raadzaal, zijn enthousiast. Zo ook Jimkes. Hij vertelt dat hij door de gesprekken met een jobcoach van het mobiliteitsteam, een cursus solliciteren en een lesje in het verbeteren van zijn LinkedIn-pagina een nieuwe baan heeft gevonden. Als bezorger van maaltijdboxen voor boerderij Lindenhoff in Baambrugge. Wel parttime, want dan kan hij intussen zijn groot rijbewijs halen. Het is zijn jongensdroom om ambulance-chauffeur te worden.

Of hij het mobiliteitsteam eigenlijk wel nodig had? “Zeker. Als ik op de reguliere manier zou gaan zoeken naar een nieuwe baan was ik niet zo snel aangenomen want ik heb alleen horeca-ervaring en daar was juist geen werk. Dit baantje kwam naar mij toe via de jobcoach. Ik doe nu logistiek werk maar ik heb daar geen ervaring in. Dit bedrijf was bereid om te kijken naar mijn competenties, niet alleen mijn cv”, zegt hij.

Toch: de laatste drie maanden steeg het aantal werkenden met 33.000 per maand naar 9,1 miljoen. Het totaal aantal werklozen nam in dezelfde periode af met gemiddeld 3000 per maand, blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dan is werk vinden toch een eitje?

‘De mismatch op de arbeidsmarkt wordt de komende jaren alleen maar groter’

Wethouder Groot Wassink: “Er zijn inderdaad veel vacatures, maar mensen en vacatures vinden elkaar vaak niet.” Koolmees knikt. Beiden erkennen dat de eisen die werkgevers in vacatures stellen sommige – geschikte – werkzoekenden uitsluiten, bijvoorbeeld als het gaat om opleidingsniveau of werkervaring.

Koolmees: “Als je buiten een cv om naar competenties kijkt zijn er vaak veel meer beroepen waarvoor iemand in aanmerking komt. Zo zijn in coronatijd, en zullen ook na coronatijd, veel cateringbedrijven in een afgeslankte vorm verder gaan. Want er zullen minder mensen volledig terugkeren naar het kantoor. Daardoor zijn er minder mensen nodig in de bedrijfscatering. Tegelijkertijd zoeken ze in ziekenhuizen genoeg mensen die het voedsel voor de patiënten kunnen maken bijvoorbeeld.”

Groot Wassink denkt al een stuk groter: “De mismatch op de arbeidsmarkt wordt de komende jaren alleen maar groter. In de zorg, het onderwijs en de energiesector zijn structurele tekorten. Deze aanpak kan die helpen op te lossen. Omdat je door constant overleg met werkgevers en werkzoekenden snel kunt anticiperen op veranderingen in de arbeidsmarkt. Daarmee voorkom je dat mensen een uitkering moeten aanvragen.”

‘De noodsteun heeft zijn werk briljant gedaan’

Nu de algemene steunpakketten vanaf 1 oktober aflopen, is de verwachting dat het beroep op de regionale mobiliteitsteams zal toenemen, laat Koolmees weten. Of dat betekent dat de noodsteun zijn werk niet goed heeft gedaan? Koolmees lachend: “De noodsteun heeft zijn werk briljant gedaan!”

“Er zijn heel veel banen behouden en het heeft hoge werkloosheidscijfers voorkomen. Maar door de afbouw van algemene steunpakketten in oktober is de verwachting wel dat de werkloosheid iets zal oplopen. Omdat sommige sectoren ook in de toekomst met minder personeel doorgaan, denk bijvoorbeeld aan de reisbranche.”

Lees ook:

Coronajaar is succesverhaal geworden voor UWV

Ruim 1200 mensen extra had het UWV vorig jaar nodig voor al het werk dat de coronapandemie veroorzaakte.