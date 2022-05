Azarkan meldde tijdens coronacrisis belang in restaurant niet

Farid Azarkan, fractievoorzitter van Denk, is sinds enkele jaren eigenaar van een restaurant in Utrecht. Dit heeft hij niet expliciet gemeld aan de Tweede Kamer, terwijl hij daar tijdens de coronacrisis wel meepraatte over heropening van de horeca tijdens de lockdowns.

Het gaat om Marokkaans restaurant Cousina aan de Damstraat. Volgens de oprichtingsakte daarvan heeft Azarkan daar in november 2018 180.000 euro in geïnvesteerd, waarmee hij 90 procent van de aandelen in bezit kreeg.

Het Denk-lid laat via zijn woordvoerder weten dat hij niets heeft verdiend aan Cousina, en dat het restaurant de afgelopen jaren verlies heeft geleden. Volgens de woordvoerder is het gebruikelijk om als Kamerlid extra inkomen op te geven bij de Tweede Kamerorganisatie, maar bij verliezen zou dat niet hoeven.

Azarkan wilde horeca sneller heropenen

Tijdens de coronacrisis heeft Azarkan in de Kamer regelmatig gehamerd op het sneller heropenen van cafés en restaurants. Zo verzocht hij de regering in maart 2021 via een motie te onderzoeken hoe onder meer de horeca veilig heropend kon worden.

Arco Timmermans, hoogleraar public affairs in Leiden, vindt dat dit dicht in de buurt komt van belangenverstrengeling. “Azarkan neemt met die motie een politiek initiatief over een sector waar hij zelf financieel belanghebbende is.”

“Let wel”, zegt hoogleraar Timmermans, “ook als een parlementslid zijn financiële belangen wél opgeeft, kan er sprake zijn van belangenverstrengeling. Daar verandert het melden ervan op zich niets aan. Het punt is dat als hij het niet opgeeft, we niet eens weten dat het belang überhaupt bestaat.”

Azarkan deed de investering op naam van zijn persoonlijke investeringsfirma 3 FP International BV. Dat hij de eigenaar is van 3 FP International heeft Azarkan overigens wel opgegeven aan de Kamer. Ook dat hij via die firma een belang heeft in vastgoedbedrijf Cleverstone.

Aandelen op afstand gezet

Het Kamerlid laat weten dat hij ‘volledig transparant’ en ‘conform de richtlijnen’ heeft gehandeld. Zijn aandelen in 3 FP International, en indirect dus ook de aandelen in restaurant Cousina, heeft hij ‘op afstand gezet’ in een zogeheten stichting administratiekantoor.

“Het melden van investeringen vanuit een op afstand gezette bv is niet gebruikelijk noch noodzakelijk”, zegt de Denk-woordvoerder. “De heer Azarkan heeft met de investering kunnen helpen met het realiseren van de droom van een jonge ondernemer die op 14-jarige leeftijd zijn vader verloor”, geeft de woordvoerder als verklaring voor de investering.

Dat de aandelen op afstand staan, betekent dat Azarkan zich niet met de bedrijfsvoering van zijn firma kan bemoeien. Wel krijgt hij ‘onverwijld’ de opbrengsten uit zijn investeringsfirma overgemaakt, zo staat in de statuten van de stichting. Horeca-besluiten van de Kamer hadden daarmee wel degelijk invloed op mogelijke opbrengsten.

Ook tégen moties gestemd

Volgens Azarkan heeft hij zijn belang in restaurant Cousina niet expliciet vermeld in het openbare nevenregister omdat de investering in het restaurant plaatsvond nadat zijn investeringsfirma al op afstand was geplaatst.

De woordvoerder van Denk voegt nog toe dat de partij ook regelmatig tégen moties heeft gestemd voor directe heropening van de horeca.

Toch ziet hoogleraar Timmermans in het verhaal aanleiding voor een nieuwe discussie over integriteit onder Kamerleden. Zo vindt hij het vreemd dat er strengere regels gelden voor aandelenbezit voor bewindslieden dan voor Tweede Kamerleden, terwijl het in beide gevallen om voltijdbanen gaat.

“Kamerleden Dassen en Omtzigt kwamen onlangs met een nota over integriteit. Die nota is goed en nodig, maar ging vooral over ambtenaren en bewindslieden. Het is ook nodig dat de Kamer naar zichzelf kijkt.”

