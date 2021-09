Automerken ontwikkelen in stroomversnelling elektrische modellen

Niets duurt voort behalve verandering. De Griekse filosoof Heraclitus wist het al ver voor Christus. Autofabrikanten kennen de wijsheid natuurlijk ook, maar worstelen er tegelijkertijd mee. Waarom iets dat zo lang goed ging overboord gooien?

Inmiddels zit er wel degelijk schot in de Grote Verandering, die de fossiele auto-industrie moet omvormen naar groene mobiliteitsbedrijven die voertuigen in elkaar zetten met een elektrische aandrijflijn. Het ene na het andere merk verkondigt plechtig om binnen een jaar of tien of vijftien geen enkele auto meer te produceren die het nog doet op benzine – en al helemaal niet op diesel.

Althans, voor de Europese markt dan, want niet de hele wereld is even rijk of even eensgezind en dus niet even snel met de transitie. Audi bijvoorbeeld, gaat in China na 2033 nog door met het produceren van auto’s met een benzinemotor. Kwestie van vraag en aanbod.

Zelfs Toyota is om

Toch zijn alle grote autofabrikanten, van Kia tot Mercedes en van Volkswagen tot Ford en Volvo, doorgeschakeld in een ‘stroomversnelling’. Ieder model dat nu in de designstudio’s van de fabrikanten wordt ontwikkeld is deels of helemaal elektrisch. Van de nieuwste stekkerauto’s die nu verschijnen ligt het rijbereik vaak al in de buurt van de 500 kilometer en ook de aanschafprijzen dalen. Volkswagen werkt aan een elektrische stadsauto van rond de 20.000 euro.

Zelfs de Japanse grootmacht Toyota – altijd twijfelend over welke techniek de toekomst heeft – weet nu wél zeker dat batterijen onderdeel van die toekomst zullen zijn. In een briefing deze week aan investeerders en journalisten liet het automerk weten dat een ambitieus programma voor batterijtechniek de prijs van stekkerauto’s fors moet terugbrengen. Aan de prijs die de planeet betaalt voor autorijden moet ook een einde komen, stelt Masahiko Maeda, chef technologie bij Toyota Motor Corporation: “Er is geen tijd te verliezen als het gaat om het in alle opzichten terugdringen van de hoeveelheid CO2 die door de mensheid wordt uitgestoten.” Toyota wil nog voor 2025 vijftien elektrische modellen op de weg hebben.

Demonstraties bij een autobeurs in München

Omdat het steeds beter kan. En omdat het van anderen steeds nadrukkelijker moet. Afgelopen dinsdag protesteerden klimaatactivisten bij de opening van autosalon IAA Mobility in München. De demonstranten houden de auto-industrie deels verantwoordelijk voor de klimaatverandering en willen dat er een einde komt aan de verkoop van benzine- en dieselauto’s. Ook voor vrijdag en zaterdag zijn protesten aangekondigd rond de autoshow in Beieren.

Schiet eens een beetje op met die elektrificatie, is de boodschap aan de autofabrikanten die nog geen plannen voor uitfasering bekend hebben gemaakt. Ook vanuit de Europese Commissie, zo bleek eveneens deze week. Fraai ronkende, maar ook benzineslurpende en luchtvervuilende Italiaanse sportautomerken als Ferrari en Lamborghini hadden ‘Brussel’ om mededogen gevraagd.

Mogen we alsjeblieft nog iets langer de tijd krijgen om over te schakelen naar batterij-uitvoeringen van onze hypercars, was het verzoek. Maar nee, de Europese Commissie houdt voorlopig vast aan het streven om voor 2035 alle benzine- en dieselauto’s uit de Europese showrooms te krijgen. En wil af van de uitzondering die de kleine merken (die jaarlijks minder dan 10.000 auto’s verkopen) nu nog wel hebben.

Ook sportwagens aan de stekker

Sportwagenfabrikanten hebben hun verlies al ingecalculeerd. Merken als Ferrari, McLaren, Porsche, Bugatti en Lamborghini hebben allemaal elektrische of hybride modellen klaar staan of in de pijplijn zitten. Vluchten kan niet meer.

Vanuit datzelfde Brussel bericht de Europese koepel van autofabrikanten ACEA dat de verkoop van stekkerauto's zomaar een flinke sprong voorwaarts kan maken. Het marktaandeel van batterij-elektrische voertuigen in de Europese Unie is in een jaar tijd meer dan verdubbeld – van 3,5 procent in het tweede kwartaal van 2020 naar 7,5 procent dit jaar. Tegelijkertijd kromp het marktaandeel van benzine- en dieselauto's. Die zijn nu samen goed voor 62,2 procent van de verkochte nieuwe auto’s in de EU.

Volgens Acea en het Economisch Bureau van ING zijn er in het tweede kwartaal van dit jaar zes Europese landen waar het marktaandeel van nieuwe, volledig elektrische auto's boven de 10 procent uitkomt. Voor Nederland verwacht ING dat in 2030 ruim 20 procent van het volledige wagenpark elektrisch is. “Dat lijkt nog niet schokkend”, zegt sectoreconoom Rico Luman namens de bank. Productiebeperkingen door een gebrek aan chips en onderdelen houden de groei bovendien nog op. “Maar daarna zal het sneller gaan en het is denkbaar dat voor die tijd aanvullend fiscaal beleid komt.”

Tesla levert marktaandeel in

Dat pionier Tesla op vrijwel ieder verkooplijstje in het afgelopen jaar fors aan martaandeel inlevert is ook een teken aan de wand. Een gezond teken. In Nederland staan Skoda, Kia, Volkswagen en Volvo met hun batterij-modellen nu vaak boven het merk van Musk. De minder dominante positie van Tesla heeft met veranderde bijtellingsregels te maken maar óók met een toegenomen aanbod van andere merken. “Het lijkt erop dat het marktaandeel van Tesla voor het eerst onder druk komt te staan”, zegt Luman.

Inderdaad: niets duurt voort, behalve verandering. Curieus, eigenlijk, dat uitgerekend de Amerikaanse filosoof Elon Musk nu met die wijsheid worstelt.

Lees ook:

Werknemers vinden dat bedrijven te weinig doen om elektrisch rijden te stimuleren

Het aantal laadplekken op het werk en het aanbod van elektrische leaseauto’s voor werknemers blijft achter, blijkt uit onderzoek.