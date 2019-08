Autogiganten Ford en GM vrezen crisis en zetten voor het geval dat alvast miljarden apart

Het is bijna een economische wetmatigheid: als het met de auto-industrie niet goed gaat, dan ligt een wereldwijde crisis op de loer. De grote Amerikaanse auto-fabrikanten General Motors en Ford willen de ellende liever voor zijn en reserveren tientallen miljarden dollars ‘voor het geval dat’. Ford zet 20 miljard dollar apart en General Motors heeft een noodkapitaal van 18 miljard dollar aangelegd. Dat bleek deze week tijdens een conferentie van zakenbank J.P. Morgan in New York.

“Ford heeft die cashbuffer nodig om een eventuele recessie te overleven”, zei Matt Fields, de financieel directeur van Ford Noord-Amerika. Zijn collega van GM zei ongeveer hetzelfde. Beide fabrikanten vertelden op de bijeenkomst ‘neergangscenario’s’ klaar te hebben die rekening houden met zowel een matige als een hele grote economische crisis.

Dat is in deze tijden zeker niet onverstandig, vindt Wim Oude Weernink, kenner van de auto-industrie. “Regeren is vooruitzien en in dit geval is reserveren dus vooruitzien. In tijden van crisis zul je moeten reorganiseren, de werkgelegenheid laten afnemen. Dat kost geld en dat kun je maar beter apart leggen als je het nog hebt. Je moet het dak repareren als de zon schijnt.”

En dat is nu nog het geval. Bij General Motors, bekend van merken als Chevrolet, Cadillac en Buick, zijn de jongste cijfers positief: over het eerste halfjaar van 2019 bedroeg de nettowinst 4,6 miljard dollar, tegenover 3,4 miljard een jaar eerder. Bij Ford, dat in Europa compleet andere auto’s levert dan in de VS, bereikte de operationele winst met 1,7 miljard dollar ongeveer hetzelfde niveau als vorig jaar. Ook de omzet was met ruim 79 miljard dollar vrijwel even hoog als in het tweede kwartaal van 2018. Met de F-serie, een pick-up, heeft Ford al jaren een ongekend verkoopsucces in huis.

Maar beide autofabrikanten zijn niet meer zo dominant als ze ooit waren. In de top 10 van grootste automakers van de wereld moeten de Amerikanen al sinds een paar jaar concurrenten als de Renault-Nissan alliantie, de Volkswagen Groep en Toyota voor zich dulden. En dat zal, met de handelsoorlog tussen de VS en China in het achterhoofd en de naderende Brexit, voorlopig niet veranderen.

Oude Weernink: “General Motors is tien jaar geleden al eens failliet gegaan, en heeft afscheid genomen van Opel (Opel hoort sinds 2017 bij het Franse concern PSA, red.), die toch een miljoen auto’s per jaar verkochten. Ford heeft op eigen kracht de crisis overleefd, maar schrapt nu wel 12.000 banen in Europa.”

De auto-analist denkt dat General Motors en Ford, maar ook Fiat-Chrysler op het oude continent de grootste klappen krijgt. “De Amerikanen worden de grote verliezers in Europa.” Daar lijkt op het moment ook niet veel te halen. De verkoop van personenauto’s in Europa liep in het eerste half jaar met ruim 3 procent terug. Andere markten presteren ook bepaald niet om over naar huis te schrijven.

In China, de belangrijkste automarkt ter wereld, daalde de autoverkoop al voor de dertiende maand op rij na jaren van ongekende groei. Naast de afnemende vraag van de consument hebben autofabrikanten te maken met strengere uitstootnormen, enorme investeringen in elektrificatie van het wagenpark en de nasleep van het dieselschandaal, waarbij autofabrikanten gebruik maakten van software die motoren schoner deed lijken dan ze waren.

Of de crisis kan worden bezworen door snel goedkopere modellen op de markt te brengen, zoals General Motors nu overweegt, betwijfelt Paul Nieuwenhuis, voormalig directeur van het Centre for Automotive Industry Research in Cardiff. “Zo snel nieuwe modellen ontwikkelen lukt niet. Vaak zijn het juist de echt dure modellen die het nog doen in een recessie, omdat de rijksten toch nog geld hebben. Gewone mensen houden hun auto gewoon langer.”

