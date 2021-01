Autofabrikanten liggen stil wegens nijpend tekort aan chips

Ford legt deze week een fabriek stil in het Amerikaanse Louisville, Kentucky, waardoor 3900 werknemers thuis komen te zitten. Ook Volkswagen snijdt in de productie in China, Mexico, de Verenigde Staten en Duitsland. De oorzaak is een tekort aan microchips in de auto-industrie, de vraag is groter dan het aanbod.

Honda, Toyota en Fiat Chrysler hebben volgens The Wall Street Journal eveneens problemen met de aanvoer van chips. Fiat Chrysler staakt de productie in fabrieken in Mexico en Canada tot eind januari. Honda en Toyota zetten enkele productielijnen een tandje trager.

Elektronica zijn een integraal onderdeel geworden

Nieuwe auto’s hebben tientallen tot honderden chips, bijvoorbeeld om de motor, de airconditioning en de rij-ondersteuning te controleren. Als één onderdeel ontbreekt, kan de auto niet worden afgebouwd.

De problemen zijn een naschok van de eerste coronagolf, zegt Marc Hesselink, analist bij ING. “Vorig jaar ging de autoindustrie vol op de rem. Veel fabrieken moesten de deuren sluiten en ook de autoverkoop viel terug. Zo’n hevige verstoring heeft gevolgen voor elke toeleverancier, elke schakel in de keten.”

Autofabrikanten stelden hun bestellingen naar beneden bij. Autoradio’s, airco’s of remsystemen komen van toeleveranciers, en die bestelden dus weer minder chips bij hún leveranciers, zoals de Nederlandse chipsproducent NXP uit Eindhoven.

Meer auto's, meer luxe

Zo was de situatie vorig jaar in het tweede en derde kwartaal. Inmiddels staat de industrie er beter voor. De vraag in Azië is aangetrokken en zelfs hoger dan voor de coronacrisis - mensen reizen nu minder graag met het openbaar vervoer. Ze kiezen vaker voor luxere auto’s, waarin honderden chips kunnen zitten. Verder wordt het wagenpark groener, en hebben elektrische auto’s meer chips dan fossiele auto’s. Bijvoorbeeld om verbinding te maken met internet – zodat je app weet hoe vol de accu is.

De vraag herstelde zich dus, maar de keten kon niet snel genoeg opschakelen. Chipsleveranciers kunnen de vraag niet bijbenen, zeggen autofabrikanten dan. De autofabrikanten hebben te weinig besteld, is het weerwoord van de chipsfabrikanten.

De huidige verstoringen kunnen enkele maanden tot een half jaar duren. Hesselink: “Je zet niet zomaar de machine wat harder. Ook een relatief simpele chip kost behoorlijk wat tijd om te maken, het proces kent vele stappen. Tussen het moment dat de grondstoffen de fabriek binnenkomen en de eerste chips gereed zijn, kan een kwartaal of zelfs langer zitten.”

De prijs ligt wel vast

Betekent het tekort op de markt dat de prijzen stijgen? Zo werkt dat in deze sector meestal niet, zegt Hesselink. “Autobouwers en chipsfabrieken hebben vaak een langdurige relatie en de prijs van een bepaalde chip voor een bepaalde auto ligt wel vast. Ook stappen fabrikanten niet zomaar over naar een andere leverancier. Daarvoor is de productie te complex. Je krijgt de chip precies zo gebakken zoals hij moet functioneren in de auto. Dat luistert heel nauw.”

Hesselink merkt nog op dat de sluiting van een fabriek, zoals bij Ford in Louisville, een autofabrikant kan helpen om de voorraad onverkochte auto’s te verminderen. “Zo voorkom je te grote voorraden die je later mogelijk tegen een korting van de hand moet doen.”

