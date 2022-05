Artsen zien problemen bij re-integratie long covid-patiënten

Zieke werknemers met langdurige klachten na een coronabesmetting zijn niet altijd goed begeleid. Zeker in het begin van de pandemie zijn er fouten gemaakt, erkent Ernst Jurgens, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB). “We wisten gewoon echt helemaal van niks.”

Nog steeds is er geen wetenschappelijk bewijs wanneer iemand met long covid aan het werk kan en hoe dat op een verstandige manier te doen. Toch moeten huisartsen, bedrijfsartsen en revalidatieartsen, al meer dan twee jaar patiënten begeleiden.

Complex ziektebeeld

De klachten van patiënten met long covid zijn complex en uiteenlopend. In totaal identificeerden wetenschappers meer dan tweehonderd symptomen. Bij een nieuwe ziekte zoals langdurige covid, is het daarom volgens Jurgens onwenselijk dat een bedrijfsarts zonder overleg met andere specialisten een besluit neemt. “Dat zou niet mogen gebeuren.”

Maar behandelaars blijken in de praktijk niet altijd goed met elkaar te communiceren. Dat blijkt uit gesprekken met verschillende long covid-patiënten en documenten ingezien door Trouw. De wisselende adviezen veroorzaken bij sommige patiënten veel stress, met lichamelijke en mentale terugval tot geval.

De afgelopen twee jaar was er nauwelijks zicht op die groep, omdat veel mensen de ziekte thuis doormaakten. Inmiddels hebben zich al meer dan 12.000 mensen gemeld bij de Stichting C-support, een organisatie die mensen met langdurige coronaklachten ondersteunt. Van die groep ontvangen 2.500 mensen na twee jaar nog steeds actieve begeleiding.

Verkeerd behandeld

Juist voor de mensen die al aan het begin van de pandemie ziek werden, zijn de problemen het grootst. Bijvoorbeeld vanwege het feit dat er in de eerste golf nog nauwelijks PCR-testen beschikbaar waren. Die groep kan niet bewijzen ooit corona te hebben gehad. “Bedrijfsartsen die toen zeiden: ‘Nee ik kan niks voor je doen’, hebben het echt niet begrepen”, stelt Jurgens.

Daar komt bij dat veel patiënten uit de eerste golf een verkeerde behandeling hebben gekregen. Volgens Paulien Goossens, revalidatiearts bij Merem Medische Revalidatie, werd in het begin van de pandemie nog gedacht werd dat patiënten baat zouden hebben bij veel training.

Inmiddels is duidelijk dat het voor mensen met long covid juist belangrijk is om binnen hun eigen grenzen te blijven. “Dat besef is alleen nog steeds niet in alle hoeken doorgedrongen”, vertelt Goossens. Ook nu krijgt ze nog steeds patiënten die harder trainen dan hun lichaam aan kan.

Aanhoudende klachten

Volgens Jurgens worstelen ook huisartsen met de nieuwe ziekte. Jako Burgers is zelf huisarts en hoogleraar, werkzaam bij het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Hij erkent dat de communicatie tussen verschillende artsen niet altijd soepel verloopt. “Maar dat was ook al voor de pandemie het geval.”

Daarnaast kent ook Burgers verhalen van patiënten waarbij een positieve PCR-test samenhing met erkenning. Maar bij huisartsen speelt dat volgens hem geen rol: “Huisartsen zijn speciaal opgeleid om mensen met vage aanhoudende klachten te begeleiden”, vertelt hij.

Wel kan het even duren voordat een behandeltraject wordt opgestart. Burgers legt uit dat huisartsen ervan uitgaan dat de meeste klachten, zoals vermoeidheid, binnen drie maanden vanzelf verdwijnen.

Na drie maanden zijn de meesten klachtenvrij

Het goede nieuws is dat dit in veel gevallen ook zo blijkt te zijn. Van alle mensen die na vier weken nog klachten ervaart, is ongeveer de helft na drie maanden weer klachtenvrij. Dat staat te lezen in de NHG-richtlijn over langdurige klachten na een coronabesmetting.

Van de mensen die wel klachten behouden, nemen de symptomen minder snel af en in sommige gevallen is er juist sprake van een toename en verandering in het soort klachten. Die groep heeft volgens Jurgens veel baat bij een gedoseerd en gebalanceerd activiteitenprogramma. “Zij moeten echt hun leven anders invullen. Gelukkig zien we de meeste mensen wel opknappen.”

