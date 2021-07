Arcadis kiest alleen voor duurzame projecten. ‘Dat het groener moet, hoeven we klanten niet meer uit te leggen’

Ingenieursbureau Arcadis had een goed halfjaar en haalde daarin een nettowinst van 62 miljoen euro. Hoeveel lager zou die winst geweest zijn als het personeel niet massaal had thuis gewerkt? Als er net zo vaak was gevlogen als in 2019 toen er 27 miljoen euro opging aan 67.000 vliegtickets?

Peter Oosterveer, sinds 2017 bestuursvoorzitter van Arcadis, wil geen concrete bedragen noemen. Hij wijst erop dat het bedrijf extra kosten maakte om mensen thuis te laten werken, maar hij erkent: Arcadis kon ‘significant’ besparen op reiskosten. Noem het een positief gevolg van de coronacrisis.

Als de crisis voorbij is, gaat het personeel weer vaker op pad. Nu al blijkt dat in China, waar de crisis vrijwel voorbij is. Maar zoals vroeger wordt het niet meer. Een hard streefcijfer wil Oosterveer niet geven, maar het moet mogelijk zijn het aantal vluchten met zo’n 30 procent te beperken, vergeleken met pre-coronatijden. Als het om kantoorruimte gaat, is Oosterveer stelliger. Ja, Arcadis, 28.000 werknemers met kantoren in dertig landen, kan met 30 procent minder kantooroppervlakte toe.

Thuiswerken heeft voordelen: vrijheid en flexibiliteit voor werknemers. Maar de gesprekken aan de koffieautomaat? De uitwisseling van creatieve ideeën? Hoewel Arcadis’ resultaten volgens Oosterveer niet hebben geleden onder het thuiswerken, ziet hij dat samen brainstormen in een kamer meestal beter werkt dan vergaderen achter beeldschermen. Face to face werkt beter dan de Mac.

Eigenlijk zitten we in een groot sociaal experiment

Benieuwd is hij of het thuiswerken invloed gaat hebben op de bedrijfscultuur. “Virtueel is die cultuur moeilijker in stand te houden”, zegt hij. “Eigenlijk zitten we in een groot sociaal experiment, waarvan we de uitkomst nog niet kennen.” Zelf heeft Oosterveer sinds 7 maart 2020 geen vliegtuig meer van binnen gezien. “Nederland ben ik sindsdien niet uit geweest.”

Arcadis zet, zo kondigde het vorig jaar aan, vol in op duurzaamheid en beloofde geen projecten meer aan te nemen die de kwaliteit van leven op de lange termijn schaden. “Een nogal abstract principe”, erkent Oosterveer. Maar met concrete gevolgen. Kolencentrales ontwerpt Arcadis niet meer. En gascentrales? “Dan kijken we naar de context. Is er een alternatief? Maar als je mensen dankzij een gascentrale op het stroomnet kunt aansluiten, dan ontwerpen we die centrale.”

Infrastructuurprojecten heeft Arcadis niet geweigerd. Oosterveer: “Dat is ook niet nodig. Vroeger moesten we opdrachtgevers er soms van overtuigen dat ze voor een duurzamer oplossing moesten kiezen. Nu niet meer. Dat bus- en treinstations energiezuinig moeten zijn en verstandig om moeten gaan met regenwater hoeven we echt niet meer uit te leggen. Het besef dat het duurzamer moet, is er bij klanten.”

Bij overheden ook, gezien het grote vergroeningsplan van de EU (Green Deal) en kapitalen die de regering-Biden wil besteden aan verduurzaming en verbetering van de Amerikaanse infrastructuur. In het verleden leidden economische crises vaak tot bezuinigingen bij overheden. Daarvoor hoeft Arcadis nu niet bang te zijn, denkt Oosterveer.

Wat doe je met afgebrande gebieden?

Verduurzaming, maar ook milieurampen, leiden tot opdrachten, tot een nieuw soort opdrachten soms. In Californië onderzoekt Arcadis wat er moet gebeuren met gebieden die vorig jaar totaal zijn afgebrand. “Dan kijken we niet alleen naar gebouwen en infrastructuur, maar ook naar herstel van de biodiversiteit. Dat soort opdrachten gaan we vaker krijgen.”

Datzelfde geldt voor het in kaart brengen van (klimaat)risico’s. Digitalisering speelt daar een belangrijke rol in: veel data verzamelen, verwerken, analyseren en op basis daarvan, met behulp van algoritmes en software, tot adviezen komen.

Hoe belangrijk dat is, hebben de overstromingen in Limburg, Duitsland en België laten zien, stelt Oosterveer. “Er was buitengewoon veel neerslag gevallen. Maar in Nederland hebben we daar beter op kunnen anticiperen dan in België en Duitsland. Nederland had na de hoge waterstanden van 1993 en 1995 al maatregelen genomen. We hadden meer inzicht in de risico’s, konden beter voorspellen waar problemen zouden komen en konden bewoners beter en eerder informeren. Dat heeft effect gehad. Op de omvang van de schade. En er zijn in Nederland geen dodelijke slachtoffers gevallen.”

