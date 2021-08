Arbeidsmigranten in het Joods Werkdorp? Het idee stuit op weerstand

Het historische grasveld van de 53-jarige Joep Karel ligt braak. Al veel te lang in de ogen van de vastgoedondernemer. Aan de rand van het veld in het Noord-Hollandse Slootdorp ziet hij het helemaal voor zich: zeven woonunits voor 160 arbeidsmigranten opgesteld in de vorm van een halve maan. Op de plek waar voor de Tweede Wereldoorlog Joodse vluchtelingen leefden in barakken om een ambacht te leren.

Al twaalf jaar is hij aan het duwen en trekken, zegt Karel, om zijn plannen erdoorheen te krijgen: huisvesting voor arbeidsmigranten én een herinneringscentrum plus museum voor de Joden in het gemeenschapsgebouw dat stamt uit de jaren dertig en nog altijd naast het grasveld staat. Procedures, de lokale politiek, vertragingen, wijziging van plannen en omwonenden zitten zijn idee in de weg. Hij vat de afgelopen jaren in een woord samen: “Stroef”.

Karel kocht dit stuk grond in 2008 toen hij een plek zocht waar arbeidsmigranten konden wonen. Hij werd gegrepen door de geschiedenis. In 1934 streken in de verlaten Wieringermeerpolder namelijk Joden uit Duitsland en Oostenrijk neer, op de vlucht voor de nazi’s. In het Joods Werkdorp leerden ongeveer negenhonderd Joodse jongeren het vak van boer, smid of meubelmaker. Zo konden ze een nieuw leven beginnen in Palestina of elders, was de gedachte.

Allen zoeken werk

Pioniers in de polder, noemt Karel de Joden. Bijna 200 van hen werden uiteindelijk vermoord door de nazi’s. Hij ziet wel een (gedeeltelijk) verband tussen de vluchtelingen en de huidige arbeidsmigranten. Ieder met een verschillende achtergrond, maar in de Wieringermeer komen hun levens samen. “Toen en nu zochten ze werk en hadden huisvesting nodig. Voor mij klopt het hele verhaal. Allen zoeken ze een veilige, humane plek.”

In eerste instantie kwam Karel met het idee om 280 arbeidsmigranten op het terrein te huisvesten. Maar dat plan kwam er in zijn gemeente Hollands Kroon niet doorheen. In het huidige voorstel gaat het om 160 mensen. Maar de gemeenteraad en de omwonenden laten zich niet makkelijk overtuigen. Ieder keer is er wat, zegt hij daarover.

Nederlanders willen geen arbeidsmigranten bij hen om de hoek, gaat hij verder. “Als er kratten bier staan in een studentenhuis is dat geen probleem, maar een kratje bier bij de arbeidsmigranten is dat wel. Arbeidsmigranten liggen onder een vergrootglas.”

De buurman is tegen

Als Karel vertrekt voor een afspraak, verschijnt buurman Kees Vendrig (81) met zijn hond. “Is Joep weg?”, vraagt hij, terwijl hij de deur van het gemeenschapshuis opent. Vendrig beheert de sleutel van het gebouw. Vandaag doet hij de deur open voor twee mensen die een lijst komen schoonmaken met daarop de namen van de in de Tweede Wereldoorlog omgekomen werkdorpers. Een andere keer ontvangt hij gasten uit Israël die willen weten hoe hun omgekomen familieleden hebben geleefd. Ook zorgt hij voor het onderhoud als er iets kapot is.

Karel en Vendrig hebben een opvallende relatie, want de buurman is tegen de plannen van de eigenaar. Hij ziet niets in huisvesting voor arbeidsmigranten pal naast zijn huis, de voormalige naai-, strijk- en verstelwoning van het Joods Werkdorp, waar hij sinds 1965 woont. Hij ziet het al voor zich: gefeest, een drinkgelag, herrie buiten tot ’s avonds laat bij mooi weer.

Het staat hem ook tegen dat de meeste arbeidsmigranten hier maar tijdelijk verblijven. “Elke keer als er een groep naar het oosten gaat, wordt er veel ingebroken. Als ze hier blijven, bouwen ze een band op met de buurt”, zegt hij.

Vendrig heeft zich aangesloten bij een actiecomité dat het oneens is met de huisvesting van arbeidsmigranten op het terrein. Tegelijkertijd staat hij Karel bij omdat hij wel graag wil dat er een herinneringscentrum en museum in het gemeenschapsgebouw komt. “Het historische belang van deze grond gaat boven alles”, zegt hij.

In april keurde de gemeenteraad van Hollands Kroon Karels plan uiteindelijk goed. Maar er moeten nog wel enkele hordes worden genomen. Wanneer de plannen definitief goedgekeurd kunnen worden is nog onduidelijk. Tegenstanders kunnen namelijk nog naar de Raad van State stappen. De vastgoedondernemer is wat dat betreft ook nog niet van zijn buurman af. Vendrig denkt dat het actiecomité wel van zich laat horen, hij maakt zich klaar voor een juridische strijd. “Daar heb ik wel duizend euro voor over”, laat hij weten.

