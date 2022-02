Arbeidsjurist Bastiaan van Rossum maakt contracten met ingewikkeld en wollig taalgebruik lekker leesbaar

Met een snelle klik op zijn rechtermuisknop plakt arbeidsjurist Bastiaan van Rossum een pictogram in een digitaal A4’tje. Voor buitenstaanders is dit weinig spannend, maar hij heeft hiervoor een jaar geleden zijn baan opgezegd.

Als zzp’er is hij gespecialiseerd in het begrijpelijk maken van arbeidsovereenkomsten. “Met plaatjes zoals deze”, zegt hij wijzend naar zijn beeldscherm. Een plaatje van een schommelstoel met een euroteken ernaast, waar het gaat over pensioenopbouw. Een palmboompje op een eiland, daaronder de vakantiedagen.

Een tweede A4 legt de ingewikkeldere bepaling in een arbeidscontract uit in korte zinnen. Met name werkgevers in de bouw hebben daar behoefte aan en weten hem te vinden. “Ze willen een contract dat juridisch waterdicht én goed leesbaar is voor hun personeel. Daar help ik ze bij”, zegt hij.

Simpele zwijgplicht

Neem de geheimhoudingsplicht. Die staat in heel veel Nederlandse contracten. Het gaat dan om teksten zoals deze, uit een contract van een vakkenvuller: ‘Medewerker wordt tijdens de duur en na de beëindiging van het contract gehouden tot strikte geheimhouding van alles wat een medewerker omtrent de onderneming (..) bekend is geworden en waaromtrent geheimhouding is opgelegd of waarvan medewerker het vertrouwelijk karakter redelijkerwijs kan vermoeden’.

Een 'visuele arbeidsovereenkomst' van Bastiaan van Rossum, eigenaar van Meesterrecht.nl Beeld Meesterrecht.nl

In de contracten die Van Rossum maakt staat over de geheimhoudingsplicht: “We delen vertrouwelijke informatie met jou en vertrouwen erop dat je deze geheim houdt tijdens en na je dienstverband. Alle documenten, correspondentie, andere informatiedragers en/of kopieën van (werkgever), mag je alleen houden en/of verspreiden zolang dit nodig is voor de uitoefening van jouw functie voor (werkgever).”

Hij kent wel een paar collega’s – ook deskundigen in het arbeidsrecht – die net als hij bezig zijn met het versimpelen van juridische teksten. Maar het staat allemaal nog in de kinderschoenen, zegt hij er achteraan. “In de juridische wereld vinden velen het spannend om de taal die ze al jaren gebruiken los te laten, ze zijn het zo gewend en dat is lastig af te leren.”

Bastiaan van Rossum haalt wollig taalgebruik en juridisch jargon uit arbeidscontracten. Beeld Bastiaan van Rossum

Niet doorheen te komen

Maar die taal zorgt voor lange en ingewikkelde contracten. Soms niet doorheen te komen. Terwijl hij op zijn computer bezig is met het versimpelen daarvan vertelt hij over zijn aanpak. Hij heeft door een grafisch ontwerper drie opzetjes laten maken, een aparte vormgeving voor tijdelijke-, vaste- en oproepkrachten.

“Eerst kijk ik of de tekst wel bij een bepaalde functie past, of er dingen in het contract staan die er ook uit kunnen. Dan bepaal ik met de werkgever wat de belangrijkste informatie is en dus bovenaan moet staan. Ik kijk wat makkelijk gevisualiseerd kan worden met plaatjes en wat ingewikkelder is, en dus een korte uitleg behoeft.”

En om niet ieder contract opnieuw te hoeven ontwerpen kunnen persoonsgegeven door zijn klanten makkelijk worden aangepast. “Gewoon even de naam en geboortedatum van de werknemer in kwestie invullen”, zegt hij. Logo’s, kleuren en lettertypen kunnen naar wens worden aangepast.

In het afgelopen half jaar is de vraag naar zijn diensten toegenomen. “Het was best spannend om hiermee te beginnen”, laat hij weten. Hoewel nog weinig mensen doen wat hij doet, ziet hij dat steeds meer specialisten in het arbeidsrecht via sociale media als LinkedIn en Twitter korte samenvattingen maken van interessante of opvallende uitspraken op hun terrein.

Of bepaalde trends op een voor iedereen begrijpelijke manier – met aansprekende voorbeelden – uitleggen. Ook dat is belangrijk, zegt hij. “Het recht is er voor iedereen en zou ook voor iedereen toegankelijk moeten zijn.”

