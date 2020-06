Apps tonen: Amerikanen koken vaker thuis sinds corona

Langzaam, heel langzaam gaan Amerikanen terug naar wat je ‘hun normale leven’ kunt noemen. Maar ook nu hun bewegingsvrijheid weer wat toeneemt, ziet hun dagelijks leven er nog altijd anders uit dan een jaar geleden.

Zo is het gebruik van apps voor videogesprekken ruim negen keer zo hoog als een jaar geleden en is het gebruik van apps die helpen bij het fitnessen thuis meer dan verdubbeld. Amerikanen kijken veel meer naar Netflix en andere aanbieders van films dan vorig jaar, ze kopen en betalen veel vaker online en bestellen ook meer levensmiddelen via internet. Ze koken namelijk veel vaker zelf.

Weer meer naar buiten

Toch begint het tij iets te keren. Eind maart lag het gebruik van apps voor videogesprekken nog ruim 21 keer zo hoog als een jaar eerder. Het gebruik van fitnessapps was toen ruim zes keer zo hoog als in mei 2019. Consumenten besteden nog veel tijd (en geld) aan online gamen, maar toch wat minder dan in april. Kort en bondig samengevat: Amerikanen gaan weer voor meer dingen naar buiten.

Dat is ook logisch, want in bijna alle staten zijn veel winkels weer open, al gelden in de ene staat meer restricties dan in de andere. Aanbieders van relatief goedkope kleren doen al aardige zaken. Bij de warenhuizen is het nog niet druk. De verkopen liggen rond de helft van die van vorig jaar. Nog lager zijn ze bij de outlet-centra. Die waren zo ongeveer allemaal dicht in de VS en gaan nu weer open. Uit het gebruik van outletcenter-apps valt af te leiden dat de verkopen nu meer dan tachtig procent lager moeten liggen dan vorig jaar.

Rapport

Al deze gegevens staan in een rapport van de zakenbank Goldman Sachs die de laatste weken in kaart probeert te brengen of, en hoe, Amerika weer terugkeert naar normale tijden. De bank maakt daarbij onder meer gebruik van gegevens van apps, aangeleverd door firma’s die veel data over het gedrag van mensen hebben, zoals Google en Nielsen, en van gegevens van gewone bedrijven.

Daaruit blijkt onder meer dat hotels iets meer gasten krijgen (data van Marriott en Hilton), dat attracties weer wat meer toeristen trekken, dat Amerikanen iets vaker naar sportkanalen kijken, dat er weer mensen zijn die online een restauranttafel bestellen en dat er iets meer wordt gevlogen. Maar normaal? Dat is het dagelijks leven voorlopig nog niet.

