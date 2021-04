Apple misbruikt zijn macht en Spotify is daarvan de dupe, vindt Europese Commissie

Apple maakt misbruik van zijn machtspositie en benadeelt op die manier muziekstreamingdiensten, zoals die van het Zweedse Spotify. Dat is het voorlopige oordeel van de Europese Commissie die een onderzoek naar Apple’s praktijken begon na klachten van Spotify. Apple krijgt eerst de gelegenheid te reageren op het voorlopige standpunt van eurocommissaris Margrethe Vestager. Als zij na die repliek bij haar mening blijft, wacht Apple mogelijk een boete en is een gerede kans dat het de werkwijze van zijn App Store, nu een flinke inkomstenbron, moet veranderen.

Gebruikers van Apple’s iPhones die de muziek van Spotify, of die van andere muziekstreamingdiensten op hun smartphone willen horen, hebben daarvoor een app nodig. Die app kunnen zij alleen verkrijgen via de App Store. Apple eist van Spotify dat het dertig procent van de inkomsten die de streamingdienst binnenhaalt als muziekliefhebbers de app gebruiken aan Apple betaalt.

Op die manier, oordeelt commissaris voor mededingingszaken Vestager, bevoordeelt Apple zijn eigen muziekstreamingdienst Apple Music – Spotify heeft immers te maken met beduidend hogere kosten. Bovendien mag Spotify, met 356 miljoen gebruikers en 158 miljoen abonnees ‘s werelds grootste muziekstreamingdienst, in zijn apps die in de App Store te verkrijgen zijn niet melden dat er goedkopere mogelijkheden zijn om een abonnement op Spotify te nemen.

Sprake van een ‘gesloten ecosysteem’

“Door strenge regels op te stellen die concurrerende muziekdiensten benadelen, onthoudt Apple goedkope muziekstreaming aan consumenten en verstoort het de markt”, schreef Vestager vrijdag in een verklaring. Omdat gebruikers van Apple’s smartphones niet om de App Store heen kunnen, is er volgens haar sprake van een ‘gesloten ecosysteem’. Vestager weegt daarbij mee dat klanten erg loyaal zijn aan Apple en niet gauw overstappen naar een ander merk. Omdat Apple veel gebruikers heeft, kunnen bedrijven als Spotify op hun beurt moeilijk om de App Store heen.

Het standpunt van Vestager, die ook nog een langlopend conflict met Apple over belastingen heeft, kan verstrekkende gevolgen hebben. Zo loopt Apple kans op een fikse boete. De maximale boete die een bedrijf kan krijgen dat zijn macht in de ogen van de Commissie misbruikt, is tien procent van de jaaromzet. Apple’s omzet bedroeg vorig jaar 274 miljard dollar. Die maximale boete, in Apple’s geval 27,4 miljard, wordt zelden uitgedeeld. De App Store valt bij Apple onder de noemer ‘services’. Daarmee haalde Apple in het eerste kwartaal een omzet van bijna 17 miljard dollar.

Verstrekkender zijn de gevolgen als de App Store anders moet gaan werken. Muziekdiensten zijn niet de enige die dertig procent van hun inkomsten uit apps aan Apple moeten overmaken. Het geldt voor duizenden apps én voor Epic Games, producent van de game Fortnite. Toen Epic probeerde de betalingen aan Apple te omzeilen, werd Fortnite door Apple uit de App Store verwijderd. De spelfabrikant toog naar de Amerikaanse rechtbank om dat ongedaan te maken, maar haalde bakzeil. Epic Games diende in februari een klacht in tegen Apple bij de Europese Commissie.

Apple is trots op de rol die het speelt

Apple bestrijdt dat het de concurrentie belemmert. “Spotify is de grootste muziekstreamingdienst in de wereld en wij zijn trots op de rol die wij daarin hebben gespeeld”, meldde het bedrijf. En: “Zij (Spotify) willen alle voordelen van de App Store maar zijn van mening dat ze daar niets voor moeten betalen.”

Lees ook:

Epic verliest opnieuw rechtszaak tegen Apple over Fortnite

Epic Games is er opnieuw niet in geslaagd Apple te dwingen haar populaire schietspel Fortnite terug in de App Store te zetten.