Anonieme docenten over lerarenlek: ‘Bij mijn afscheidsetentje kwam plots mijn opvolger tevoorschijn‘

Middelbare scholen besluiten docenten na de drie maximaal toegestane tijdelijke dienstverbanden vaak geen vast contract aan te bieden, constateert hoofdbestuurder van de Algemene onderwijsbond Kim van Strien. In plaats daarvan plaatst de school een nieuwe vacature voor dezelfde functie, zodat opnieuw een tijdelijk contract kan worden uitgedeeld.

Trouw sprak met enkele docenten die dit overkwam. Zij willen alleen anoniem hun verhaal doen, uit angst dat ze niet op een andere school meer worden aangenomen. De volledige namen zijn bekend bij de hoofdredactie.

Arnold (30), docent natuurkunde

“Bij mijn afscheidsetentje kwam plotseling ook mijn opvolger tevoorschijn. Dat was een grote verrassing, want mijn functie als natuurkundedocent zou ten einde lopen, werd mij gezegd. Ik was erg teleurgesteld, vooral omdat ik op die school ook mijn lerarenopleiding voltooide. Vrijwel ieder jaar moet ik op zoek naar een nieuwe baan. Ik heb al gewerkt op scholen in Arnhem, Bussum, Roosendaal en Oss. Gelukkig woon ik in het midden van het land, maar ideaal is het niet. Afgelopen jaar gaf ik les op twee scholen in Gorinchem. De precieze reden van mijn vertrek was vaag. De rector van de ene school zei dat ik maar bij de rector van de andere school moest informeren, en die wist nergens van. Momenteel ben ik nog werkzoekende. Tja, dit is het leven van een natuurkundedocent. Ik weet niet hoe lang ik het nog volhoud.”

Anton (35), sectieleider economie

“Wij werken met zes economieleraren, waarvan twee of drie tot de flexibele schil behoren. Afgelopen jaar hadden we er twee. De school verlengde hun contract helaas niet. We konden deze zomer geen vervanger vinden, dus ben ik maar gaan informeren of collega’s soms nog goede stagiaires kennen. Uiteindelijk krijgen we een hele dure zzp’er, waarvan ik weet dat hij over een jaar ook weer vertrekt. Dit zie ik op onze school heel veel gebeuren, en dat frustreert. Het geld dat naar detacheringsbureaus gaat kunnen we beter investeren in goed onderwijs. Ik begrijp de school wel, we zitten in een krimpregio. Maar het is heel frustrerend om qua onderwijs nooit iets op te kunnen bouwen met ons team, omdat de helft aan het einde van het jaar weer vertrekt.”

Lees ook:

Jonge leraren verlaten voortgezet onderwijs omdat ze geen vast contract krijgen. ‘Dit valt niet uit te leggen’

Jonge leraren in het voortgezet onderwijs hebben weinig zicht op een vast contract. Daarom verlaten zij het onderwijs, waardoor het lerarentekort juist toeneemt, zo waarschuwen vakbonden.