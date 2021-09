Angst voor omvallen Chinese vastgoedreus lijkt (even) geweken

De situatie rond het in ernstige financiële problemen verkerende Chinese vastgoedfonds Evergrande blijft onduidelijk. De koers van het in schulden badende concern veerde donderdag met 17 procent op, nadat het bedrijf had gemeld dat het een rentebetaling had geregeld. Bovendien pompte de Chinese centrale bank omgerekend 15,7 miljard dollar (13,3 miljard euro) in de economie.

Maar het bleef donderdag onhelder of de met een schuld van 300 miljard dollar kampende projectontwikkelaar ook aan een andere verplichting, een rentebetaling ter waarde van 83,5 miljoen dollar, had voldaan. In elk geval leek de angst dat Evergrande omvalt op de westerse aandelenbeurzen (even) geweken: de aandelenkoersen gingen gisteren over een breed front omhoog, ook in Amsterdam. Deze week was er nog de vrees dat een val van Evergrande zou leiden tot een crisis in de Chinese woningbouw met alle gevolgen van dien, ook voor westerse bedrijven die naar China exporteren.

Investeerders terugbetalen

Financiële toezichthouders in Beijng meldden dat Evergrande zich moet concentreren op het afbouwen van nog niet voltooide vastgoedprojecten – veel Chinezen hebben aanbetalingen gedaan voor woningen die nog niet zijn gebouwd – en op het terugbetalen van individuele investeerders. Topman Hui Ka Yan van Evergrande zegde iets dergelijks ook toe.

Of daarmee de druk van de ketel is, is ongewis. De komende maanden moet het concern nog tientallen miljoenen aan rente betalen. Volgens The Wall Street Journal hebben autoriteiten in China lokale overheden gevraagd zich voor te bereiden op het eventueel omvallen van Evergrande. Zo zouden ze opdracht gekregen hebben uit te zoeken wat de financiële gevolgen zijn en in gesprek te gaan met lokale projectontwikkelaars. Dat kan betekenen dat Beijing niet van plan is de onderneming ten koste van alles te redden. Evergrande is geen staatsbedrijf.

Nu vastgoedgigant Evergrande op omvallen staat, trilt het fundament van de Chinese economie. Veel Chinezen zien hun spaargeld of pensioen verdampen, aangezien 80 procent van het vermogen van Chinese families in stenen zit.