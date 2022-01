Amsterdam niet meer vooraan in de rij bij innen bijstandsschuld

Amsterdam staat niet meer vooraan in de rij bij het innen van bijstandsschulden. Op die manier verwacht de gemeente dat het gemakkelijker wordt om afspraken te maken met andere schuldeisers. Waardoor meer mensen via een minnelijke regeling – zonder tussenkomst van de rechter – uit de schulden kunnen worden geholpen.

Een nogal theoretische maatregel, die vooral praktische gevolgen heeft. Neem bijvoorbeeld een bijstandsgerechtigde Amsterdammer met een schuld van 10.000 euro. Hij moet 5000 euro aan te veel ontvangen uitkering terugbetalen. Daarnaast heeft hij achterstanden bij de woningbouw (2000 euro) en zijn zorgverzekeraar (1000 euro). Ook hebben de dierenarts en de keukenboer elk nog 1000 euro tegoed.

Omdat de man in de bijstand zit, kan hij maar weinig aflossen: ongeveer 55 euro per maand, ofwel 2000 euro in de drie jaar dat een saneringstraject loopt. In dat geval lost de man dus één vijfde van zijn schuld af: de rest wordt – mits hij zich aan de regels houdt – kwijtgescholden. Met de nieuwe Amsterdamse aanpak wordt de schuld bij iedere schuldeiser ‘gewoon’ voor één vijfde afgelost. De gemeente krijgt dan 1000 euro, de woningbouw 400 euro en de andere partijen 200 euro.

Aanspraak op een twee keer zo hoog percentage

Maar wettelijk gezien ligt dat dus anders. Daar maakt de gemeente aanspraak op een twee keer zo hoog percentage: in dit geval zou dat op ruim 26 procent liggen, waardoor Amsterdam 1333 euro aan aflossing krijgt. Voor andere partijen resteert dan zo'n 13 procent van de oorspronkelijke schuld: 267 euro voor de woningbouw, 133 euro voor de verzekeraar, de dierenarts en de keukenboer.

Die voorkeurspositie voor de overheid brengt het gevaar met zich mee dat met name de dierenarts en de keukenboer niet akkoord gaan, merkt schuldhulpverlener Anke van Ruitenbeek van Stadsring51 uit Amersfoort. “De preferente positie van de gemeente is er nu eenmaal, dus je hoort niet zo snel dat andere schuldeisers daarom niet willen meewerken. Maar met name kleinere partijen vinden het percentage dat voor ze overblijft vaak wel erg laag. In die zin kan het opgeven van zo'n preferente positie zeker helpen.”

Sterker nog: de vereniging van schuldhulpverleners, de NVVK, is er voorstander van om ook in andere zaken de preferente positie van overheidsorganen (vaak ook Belastingdienst of UWV) te schrappen. “Bij bijvoorbeeld de Belastingdienst is zo'n schuld ook een stuk minder persoonlijk en concreet”, vervolgt Van Ruitenbeek. “Ik kan me best voorstellen dat een dierenarts zegt: ‘ik ben midden in de nacht de kat komen redden en nu wordt de rekening niet betaald.’”

De gemeente Amsterdam verwacht dat het aantal minnelijke trajecten met ongeveer 15 procent zal toenemen. Bij zaken waarover schuldeisers het niet eens worden, volgt doorgaans een zogeheten WSNP-traject: wettelijke schuldsanering met tussenkomst van de rechter. Los van dat een dergelijke rechtsgang duur is, wordt zo’n wettelijk traject door schuldenaren als zeer stressvol ervaren. “De bewindvoerder is dan geen hulpverlener, maar een boedelbewaker voor de schuldeisers”, schetst Van Ruitenbeek.

