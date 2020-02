Amsterdam is in trek door de brexit

De brexit levert extra bedrijvigheid en banen op in Nederland. Sinds het referendum over de brexit in 2016 hebben 81 buitenlandse bedrijven zich gevestigd in de regio Amsterdam. Dit leidt binnen de eerste drie jaar na hun vestiging tot 3098 banen voor Amsterdam en omgeving.

Dat blijkt uit cijfers die de gemeente Amsterdam en het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) gisteren publiceerden. Afgelopen jaar ging het om 38 vestigingen van internationale bedrijven en om 752 banen. Onder meer mediabedrijf Ridley Scott en farmaceut Shionogi vestigden zich in 2019 in Amsterdam. Meer dan honderd bedrijven overwegen ook naar Amsterdam te komen wegens het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

Discovery

Het Amerikaanse mediabedrijf Discovery koos er voor om uit te breiden in Amsterdam vanwege de brexit. Sinds het referendum hebben dertien bedrijven, waarvan acht vorig jaar, om diezelfde reden hun activiteiten in Nederland uitgebreid: zij zijn goed voor 819 banen.

Het NFIA, dat als taak heeft buitenlandse bedrijven aan te trekken, maakt geen complete lijst bekend van alle bedrijven die als gevolg van de brexit in Nederland neerstrijken .“Veel bedrijven blijven het liefst in de luwte omdat de brexit een gevoelig politiek onderwerp is”, zegt NFIA-woordvoerder Michiel Bakhuizen.

In september vorig jaar legde Rem Korteweg van instituut Clingendael zelf een lijst aan van bedrijven die zeggen dat ze zich in Nederland willen vestigen vanwege de brexit. Wat opvalt is dat Nederland vooral aantrekkelijk is voor farmaceuten, mediabedrijven, kleinere financiële bedrijven én Japanse firma’s, vertelt hij.

Farmaceutische bedrijven

Dat farmaceutische bedrijven voor Nederland kiezen heeft volgens Korteweg alles te maken met het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) dat vorig jaar van Londen naar Amsterdam is verhuisd. “Als je medicijnen voor de Europese markt goedgekeurd wil krijgen, dan is het natuurlijk handig om dichtbij de organisatie te zitten die de toegang van medicijnen regelt.” De farmaceutische bedrijven verplaatsen niet altijd hun hele hebben en houwen naar Nederland. “Kleinere bedrijven verhuizen helemaal, grotere besluiten bijvoorbeeld alleen de afdelingen te verplaatsen die zich bezighouden met juridische zaken en regelgeving.”

Amsterdam ziet ook veel mediabedrijven komen. Volgens Korteweg komt dat doordat er al veel branchegenoten in de regio zitten. “Zij zoeken hun lotgenoten op, denk aan Netflix dat in Amsterdam een regionaal kantoor heeft.”

Hoewel de grote Britse banken en verzekeraars zich liever elders vestigen, trekt Nederland wel kleinere financiële dienstverleners, ziet Korteweg. “Denk aan financieel technologische bedrijven, ook wel fintech genoemd, maar ook aan flitshandelaren en kleine investeringsfirma’s.” Nederland is aantrekkelijk doordat het platform Chicago Mercantile Exchange, dat handel in financiële producten mogelijk maakt, heeft besloten om de Europese tak naar Nederland te verplaatsen. “Dat platform heeft een zuigende werking op handelaren.” Ook de snelle internetverbinding in Nederland heeft een meerwaarde.

Het is Korteweg ook opgevallen dat relatief veel Japanse bedrijven naar Nederland komen. “Dat kan zijn omdat Nissan en Canon hier al zitten en er goede Japanse restaurants en winkels zijn, maar ook omdat advocaten en accountants ingespeeld zijn op Japanse klanten.”

