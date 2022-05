Amstelveen buigt voor het Rijk: studentencampus bij Schiphol mag niet

De gemeente Amstelveen vond dat het kon: een plan voor onder meer 2500 studentenwoningen onder een aanvliegroute van Schiphol. Het ministerie van infrastructuur vond van niet. De Raad van State geeft het ministerie nu gelijk: zonder toestemming van het ministerie mag de gemeente op deze plek niet bouwen en dus moet er een streep door de nieuwbouwplannen.

Het conflict gaat over kantorenwijk Kronenburg, dat deels braak ligt. De gemeente wilde er een nieuwe woonwijk laten verrijzen, met behalve studentenwoningen ook kantoren en groen. Het gebied ligt bijna recht onder de aanvliegroute van de Buitenveldertbaan. Volgens het zogeheten luchthavenindelingsbesluit gelden er daarom beperkingen op het gebied van nieuwbouw: dat mag vanwege de te verwachten geluidsoverlast alleen op kleine schaal.

Op deze plek op grotere schaal bouwen mag alleen als de gemeente een ‘verklaring van geen bezwaar’ krijgt van het ministerie. Toen die werd geweigerd, dacht de gemeente gebruik te kunnen maken van een wetswijziging die zo'n verklaring overbodig maakt. Ten onrechte, oordeelt de Raad van State.

‘Jongeren hebben minder last van geluid’

De gemeente heeft steeds erkend dat Kronenburg ‘geluidsbelast gebied’ is. Maar voor studenten weegt dat minder zwaar, voerde zij aan. Jonge mensen zijn minder gevoelig voor geluid en de toekomstige bewoners wonen ook maar een beperkt aantal jaren in een studentenwoning. Pal naast Kronenburg staat trouwens ook al decennia studentencomplex Uilenstede.

De Amstelveense wethouder Floor Gordon is ‘zwaar teleurgesteld’. “Een klap voor al die woningzoekende studenten.” De Raad van State heeft slechts geoordeeld dat het ministerie het recht heeft om de plannen tegen te houden, zonder er inhoudelijk op in te gaan, stelt ze vast. “Het ministerie verdedigt de belangen van de luchtvaart. Maar hoe het verder moet met de woningbouw, daar bekommert het zich niet om.”

De kwestie raakt een veel groter probleem. Amstelveen, tientallen andere gemeenten in de wijde omtrek van Schiphol en ook vier provincies vrezen dat de woningbouw vanwege nieuwe regels binnen afzienbare tijd nog verder beperkt wordt. In die regels worden meerdere soorten geluid (van vliegtuigen, maar ook van autoverkeer) bij elkaar opgeteld, en dat brengt strengere restricties voor nieuwbouw met zich mee.

Hoe groot dat probleem is, bleek onlangs uit een analyse van de Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland en haar pendant in Zuid-Holland. Als gerekend wordt met de grenswaarden die wereldgezondheidsorganisatie WHO hanteert, liggen zeker 150.000 nieuw te bouwen woningen in gebied waar geluidsoverlast tot gezondheidsrisico's leidt.

Pleidooi voor krimp van Schiphol

Volgens de WHO zijn er beperkende maatregelen nodig als de gemiddelde geluidsbelasting overdag boven de 45 decibel uitkomt en 's nachts boven de 40 decibel. Binnen die geluidsgrenzen liggen nieuwbouwplannen vanaf Heiloo in het noorden, tot Katwijk in het zuiden. Alleen al in Amstelveen gaat het om 4500 woningen, in Amsterdam en Haarlemmermeer zelfs om 81.000 en 23.000 woningen.

De twee federaties zetten de uitkomsten van hun analyse in voor een pleidooi voor krimp van Schiphol: alleen zo kan de geluidsoverlast rond de luchthaven duidelijk verminderen, vinden zij.

Gedeputeerde Jeroen Olthof van Noord-Holland, die namens de betrokken gemeenten en provincies overlegt met het kabinet, zei destijds tegen de NOS over Schiphol dat de regels om de gezondheid van bewoners te beschermen ‘niet scherp genoeg’ zijn. Tegelijkertijd waarschuwen gemeenten en provincies dat de woningbouw niet ‘op slot’ mag gaan.

