Amerikanen kopen niet meer in Chinese handelsstad Yiwu

Het gaat niet goed met de zaken. Voor haar winkeltje zit een verkoopster op een krukje. Met haar tanden rijt ze op haar gemakje splinters van een halve meter lange suikerrietstengel. Tussen het tuingereedschap staan een paar mannen bij de spades te kletsen. Vroeger was er nauwelijks tijd om te lunchen, nu is het wachten op klanten.

Wie in China wat te verkopen heeft, stalt zijn spullen uit in een van de gigantische hallen in Yiwu. Tot de nok toe zijn die gevuld met hamers, paraplu’s, ritsen en kappersscharen – je kunt het zo gek niet bedenken. Tienduizenden fabriekseigenaren presenteren hier hun product aan inkopers van over de hele wereld.

Yiwu’s piekseizoenen zijn de zomer, als het kerstspul wordt ingeslagen, en december: dan staat hier de zomer alweer voor de deur. Zhang Wen Jin zou nu haar slag moeten slaan. In plaats daarvan hangt ze onderuit in haar stoel tussen de opblaaseenhoorns en zwembandjes. Ze kijkt een filmpje op haar telefoon. De blauwe reddingsvestjes voor kinderen kosten 3,6 yuan, vijftig eurocent, mits je er in één keer duizend koopt, vertelt ze met een stuurs gezicht. Het is niet duur, maar ze krijgt ze niet meer verkocht.

De handel ligt nagenoeg stil in Yiwu, ook die in zwembandjes. Beeld Eefje Rammeloo

Een kwart van de omzet kwam uit de Verenigde Staten

De verkoop is het afgelopen jaar met een derde gedaald, en ja: een kwart van haar omzet kwam voorheen uit de Verenigde Staten. “We zien hier bijna geen Amerikanen meer. Als we ze zien, is het moeilijk onderhandelen. Ik maak geen winst.”

Het provinciestadje, niet ver onder Shanghai gelegen, is een goede barometer om de stemming onder Chinese exporteurs te peilen. Dat Trump de laatste tariefverhoging op import ter waarde van 160 miljard dollar nog even uitstelt, en dat er een minihandelsakkoordje is bereikt, brengt hier weinig vreugde. Ja, de Amerikanen kopen minder in Yiwu. Maar belangrijker is dat inkopers uit de rest van de wereld óók een stuk minder kopen.

Vorige week werd bekend dat de Chinese export in november daalde met 1,1 procent. De verwachting was juist dat ze in aanloop naar Kerstmis ietsje zou stijgen, met 0,8 procent. De export naar de VS daalde voor de twaalfde maand op rij, nu met 23 procent.

Het verbaast de handelaars in Yiwu niets, ze voelen het al een tijdje. Sommigen zagen hun verkoopcijfers halveren. Zhang is vooral gepikeerd over haar eigen regering. “Ik heb premier Li Keqiang op CCTV gezien. Hij zou het opnemen voor de ondernemers. Nou, daar heb ik niets van gemerkt. De belastingen zijn verhoogd: sinds vorig jaar moeten we ook belasting betalen over het land en de pakhuizen die we huren.”

Nog geen ontslagen, in afwachting van betere tijden

Net als veel bedrijven hier is ook Kaixiang, de fabrikant in zwembadartikelen, een familieonderneming. Zhang en haar zus hebben vijfhonderd man in dienst. Die hoeven nu minder hard te werken. Toch ontslaat de ondernemer nog even geen personeel, in de hoop dat zaken nog veranderen.

Een paar gangen verderop probeert Grace Xu haar siliconen bakvormen aan de man te brengen. Vijf jaar geleden kwam ze in het bedrijf van haar ouders. Dat maakte kleine siliconen onderdelen. Grace Xu zette een nieuwe lijn op, met hartvormige spatels en bakvormen voor muffins in de vorm van een kerstboom. Haar bedrijf zet jaarlijks vijftig miljoen yuan (7 miljoen euro) om, maar dit jaar zal het wat minder zijn. “In plaats van twee containers, nemen veel klanten er maar één af”, zegt Grace Xu.

Veel handelaars zeggen hetzelfde: de prijs blijft nog even gelijk, dat biedt hoop. Maar het volume van de bestellingen daalt, wat erop duidt dat het vertrouwen van de klanten laag is. Inkopers kijken liever niet te ver vooruit.

Chinese handelaar Zhang Daochan verkoopt lichtschakelaars in de hallen van handelsstad Yiwu, China Beeld Eefje Rammeloo

‘Als ondernemer steun ik de Chinese overheid’

Xu zit vol vragen over wat er aan de hand is. Toch zal ze haar regering niet afvallen. “Het is niet eerlijk dat de Verenigde Staten ons land zo hard aanpakken. Al weet ik niet precies wat er gebeurt, het gaat om onze toekomst en daar zorgt de regering voor. Dan verlies ik er maar geld op, als ondernemer steun ik de Chinese overheid.”

Ook de elektriciteitskabels van de familie Wu waren het afgelopen jaar minder in trek. Was vorig jaar nog 20 tot 30 procent van zijn clientèle Amerikaans, nu is dat een schamele 1 procent, schat vader Wu. Zevenhonderd man heeft hij in dienst. “De winstmarges zijn laag, we proberen het op een of andere manier vol te houden.”

Zijn angstig kijkende zoon Pan zit tegenover hem. Hij studeerde af in de natuurkunde, maar zal het bedrijf van zijn vader overnemen. Wu vindt troost in de wetenschap dat het ‘een nationale kwestie’ is. “Ik weet dat het niet alleen mijn winkel raakt. Iedere ondernemer in China lijdt hieronder.”

Lees ook:

Trump bevestigt handelsdeal met China

China en de Verenigde Staten hebben overeenstemming bereikt over een hoge voorlopige handelsdeal.