Amerikaanse luchtbrug moet tekort aan babyvoeding oplossen

De Amerikaanse president Joe Biden zet een oorlogswet in en opent een luchtbrug om het tekort aan babymelk in de Verenigde Staten op te lossen. De regering laat melkpoeder meevliegen op commerciële vliegtuigen die door het leger zijn ingehuurd, heeft het Witte Huis bekendgemaakt.

Veel ouders van pasgeboren kinderen grijpen mis in de winkel sinds de grootste babypoederfabriek van het land moest sluiten door een gebrek aan hygiëne. In de schappen ligt gemiddeld 40 procent minder babyvoeding en in sommige staten ligt dat percentage zelfs hoger, meldde marktonderzoeker Datasembly. De problemen in het internationale transport en de productieketens als gevolg van de coronacrisis bemoeilijken de situatie.

Dit is stressvol, zegt de president

“Ik weet dat ouders in het hele land zich zorgen maken over het vinden van voldoende zuigelingenvoeding om hun baby’s te voeden. Als ouder en als grootouder weet ik hoe stressvol dat is”, zegt president Biden in een video op Twitter. Winkelketens proberen te voorkomen dat mensen hamsteren door met limieten te werken.

Omdat het tekort een nationale crisis is geworden, krijgt het ministerie van gezondheid nu speciale bevoegdheden. Zo kunnen leveranciers van ingrediënten worden gedwongen om allereerst aan babymelkpoeder-bedrijven te leveren, voordat ze andere klanten bedienen. Door het luchttransport via het leger te regelen, moet ook de invoer soepeler gaan verlopen. Operation Fly Formula heet deze actie.

Tijdens de coronacrisis maakte de regering al gebruik van de ‘defensie-productiewet’ om bedrijven te verplichten meer medische apparatuur en mondmaskers te maken.

Nestlé vliegt extra pakken babyvoeding naar de VS

Bedrijven zoals het Zwitserse Nestlé en het Franse Danone zeggen de productie op te voeren. Nestlé liet deze week al weten dat het extra babyvoeding gaat leveren aan de VS. Vanuit Nederland wordt het merk Gerber naar de VS gevlogen en vanuit Zwiterland Alfamino. Deze producten zijn goedgekeurd voor de Amerikaanse markt, zegt persbureau Bloomberg.

Bovendien heeft de Amerikaanse toezichthouder laten weten dat het zich tijdelijk flexibeler opstelt in het toelaten van babyvoeding. Gewoonlijk gelden er strenge regels voor deze markt. Friesland Campina beraadt zich nog op de situatie, zegt een woordvoerder, ook omdat het bedrijf niet actief is in de VS en zich meer op China richt.

Ziek na het drinken van babymelk

De crisis ontstond in februari toen het bedrijf Abbott Nutrition babypoeder moest terughalen uit de winkels vanwege zorgen over een bacteriële besmetting bij de fabriek in Sturgis in de staat Michigan. Vier baby’s waren ziek geworden en twee waren overleden nadat ze de babymelk van Abbott hadden gedronken.

De fabriek werd stilgezet en er ontstond onmiddellijk een groot tekort aan zuigelingenvoeding. De kwestie is vooral nijpend voor vijfduizend kinderen met zeldzame stofwisselingsziekten, omdat Abbott in Sturgis twintig speciale formules voor ze maakte. Abbott is de enige leverancier van sommige van deze formules.

De Amerikaanse toezichthouder Food and Drug Administration (FDA) zei maandag dat Abbott aanpassingen doet in de fabriek om een veilige productie te garanderen. Maar het kan meer dan een maand duren voordat de fabriek weer pakken babyvoeding aan de winkels levert.

Afhankelijk van enkele bedrijven

Met een marktaandeel van ruim 40 procent is Abbott de belangrijkste speler op de Amerikaanse markt. De Britse multinational Reckitt volgt met 38 procent en Nestlé heeft bijna 10 procent van de markt, zegt marktonderzoeker Euromonitor International. De crisis laat zien hoe afhankelijk de VS voor babyvoeding zijn van enkele grote bedrijven.

De ziek geworden baby’s hadden de cronobacter-bacterie binnengekregen, en die kan voedselinfecties veroorzaken. Vooral voor te vroeg geboren en pasgeboren baby’s kunnen deze infecties gevaarlijk zijn, meldt het Voedingscentrum. Zij kunnen bijvoorbeeld hersenvliesontsteking of darmontsteking krijgen. Maar besmettingen komen in het algemeen weinig voor.

