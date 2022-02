Amerikaanse inflatie op het hoogste niveau in veertig jaar

Het dagelijks leven is opnieuw flink duurder geworden in de Verenigde Staten. Voor de maand januari is de inflatie uitgekomen op 7,5 procent vergeleken met een jaar eerder. Dat is het hoogste cijfer in veertig jaar tijd: in februari 1982 stegen de prijzen met 7,6 procent.

Vooral voedsel en energie zijn duurder geworden: de energieprijzen zijn in een jaar met 27 procent gestegen en voedselprijzen met 7 procent. Als beide zaken niet worden meegeteld, is de inflatie nog altijd hoog, namelijk 6 procent op jaarbasis.

“We begrijpen dat hoge inflatie aanzienlijke ontberingen met zich meebrengt, vooral voor degenen die het minst in staat zijn om de hogere kosten van essentiële zaken zoals voedsel, huisvesting en transport te betalen”, zei Jerome Powell eind januari in een toespraak. Van deze voorzitter van de centrale bank worden maatregelen verwacht, nu de inflatie bijna viermaal hoger is dan gewenst.

Fed zal agressief moeten reageren

Half maart is de volgende vergadering van de Fed over het rentebeleid en de financiële markten rekenen op een verhoging van tenminste 0,25 procent. Een hogere rente maakt kredieten duurder en kan ervoor zorgen dat de vraag afneemt, waardoor de inflatie afremt.

ING zegt in een commentaar rekening te houden met een renteverhoging van 0,50 procent in maart. Het inflatiecijfer is namelijk hoger dan de financiële markten hadden verwacht. De Fed zal agressief moeten reageren, zegt James Knightley, hoofd internationale economie van ING.

Woensdag zei voorzitter Loretta Mester van de centrale bank van Cleveland nog dat een verhoging van 0,25 procent waarschijnlijker is, omdat de Fed ook voorzichtig moet zijn. Mester mag meestemmen over het rentebeleid.

Voorzitter Powell liet eerder weten dat de centrale bank zich flexibel zal opstellen. Eind januari zei hij dat de problemen die voor inflatie zorgen, zoals verstoringen in productieketens, groter zijn en langer duren dan verwacht.

Gestopt met werken tijdens de coronacrisis

Ook wees hij erop dat de lonen flink zijn gestegen als gevolg van de zeer krappe arbeidsmarkt, en dat de inflatie hierdoor verder kan oplopen. De Amerikaanse werkloosheid is laag, namelijk 4 procent. Werkgevers moeten vaak extra geld bieden om vacatures te kunnen vervullen. De arbeidsmarkt is zo krap omdat in de Verenigde Staten relatief veel mensen zijn gestopt met werken tijdens de coronacrisis.

De Fed wil enerzijds de inflatie terugdringen, maar er tegelijkertijd voor zorgen dat de economische groei zolang mogelijk aanhoudt. Juist omdat kwetsbare groepen daar baat bij hebben. Ook voor het behoud van economische groei zijn stabiele prijzen belangrijk, maar niettemin moet de Fed behoedzaam opereren.

