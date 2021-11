Amerikaanse centrale bank ziet een groter risico op blijvende inflatie

De in Zuid-Afrika ontdekte variant van het coronavirus vergroot het risico dat de inflatie een hardnekkiger probleem is dan gedacht, aldus de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank. Het aantal coronabesmettingen in de VS is deze maand gestegen en het is afwachten hoe de nieuwe omikron-variant uitpakt.

“De recente stijging van de covid-besmettingen en de opkomst van de omikron-variant zorgen voor grotere risico’s voor de werkgelegenheid en de economische activiteiten. En ze verhogen de onzekerheid over de inflatie”, zei Jerome Powell dinsdag tijdens een hoorzitting in de Amerikaanse Senaat.

De zwaksten krijgen de hardste klappen

Grotere zorgen over het virus kunnen de bereidheid verminderen van mensen om naar hun werk te gaan, zegt Powell. “Daardoor kan de vooruitgang in de arbeidsmarkt vertragen en kunnen de verstoringen in productieketens verergeren.”

Als voorzitter van de Federal Reserve moet Powell de inflatie in toom houden en ook streven naar maximale werkgelegenheid. Met de arbeidsmarkt gaat het goed: de werkloosheid staat op het laagste punt sinds de coronacrisis begon, namelijk 4,6 procent. Wel is het zo dat de ongelijkheid groot is. “De zwaksten krijgen de hardste klappen. Ondanks de vooruitgang treft de werkloosheid vooral Afro-Amerikanen en Hispanics”, zegt Powell.

Een zorg zijn de prijsstijgingen. In oktober bedroeg de inflatie 6,2 procent op jaarbasis en dat is veel meer dan de 2 procent waarnaar de Fed streeft. Tekorten op allerlei terreinen maken het moeilijk voor producenten om aan de sterke vraag te voldoen. Dat zorgt voor prijsverhogingen. Ook is energie momenteel duur. En door tekorten op de arbeidsmarkt stijgen de lonen in een rap tempo, zegt Powell.

Vraag en aanbod meer in balans

De Fed verwacht dat de inflatie volgend jaar zal terugzakken, zodra vraag en aanbod meer in balans raken. “Het lijkt er nu op dat de factoren die de inflatie aanjagen tot ver in het volgende jaar blijven rondhangen”, zegt Powell. Hij merkt op dat het moeilijk is om de hardnekkigheid van de problemen in de productieketens te voorspellen.

Naast Powell zat Janet Yellen, minister van financiën. Zij zei tegen de Senaat blij te zijn met de investeringen in de infrastructuur - bruggen, wegen en internetkabels - die het Congres deze maand heeft goedgekeurd. Verder hoopt ze dat de Senaat instemt met de Build Back Better-wet, waarmee president Joe Biden wil investeren in onder meer gezondheidszorg, kinderopvang en klimaatverandering.

In beide gevallen gaat het om honderden miljarden die in de maatschappij worden gestoken en die voor economische groei moeten zorgen. Volgens critici zoals de Republikeinse senator Pat Toomey zullen die investeringen de vraag en de inflatie verder opstuwen, als olie op het vuur. Toomey wil dat de Fed de monetaire steun voor de economie sneller afbouwt dan nu het plan is.

Hoge inflatie in Nederland en Europa De Nederlandse inflatie is in november tot het hoogste niveau gestegen in zeker 24 jaar. Volgens cijfers van het Europees statistiekbureau Eurostat stegen de prijzen in Nederland met 5,6 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Het gaat om voorlopige cijfers. Sinds 1997 is niet zo’n sterke stijging gemeten. In de hele eurozone was de inflatie 4,9 procent op jaarbasis. Dat is de sterkste geldontwaarding ooit gemeten voor alle eurolanden. In oktober was de inflatie op jaarbasis nog 4,1 procent. De grootste aanjager zijn de hoge energieprijzen. Die stegen in de eurolanden met ruim 27 procent. De Europese Centrale Bank (ECB) lijkt nog niet van plan om in te grijpen in het beleid om de inflatie te beteugelen. Nog altijd koopt de centrale bank obligaties en blijven de rentes op hun historisch lage niveaus, wat de toestroom van geld in de economie bevordert. Beleidsmakers van de ECB rekenen er vooralsnog op dat de inflatie door de coronapandemie een tijdelijke piek bereikt.

