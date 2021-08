Amerikaanse centrale bank blijft voorzichtig, ondanks stijgende inflatie

Jerome Powell, de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank, ziet positieve ontwikkelingen in de economie - het herstel heeft de verwachtingen in zijn ogen overtroffen. Maar in zijn veelbesproken toespraak was hij vandaag nog voorzichtig over het afbouwen van het omvangrijke steunpakket door de Federal Reserve.

Het blijft mogelijk dat de centrale bank in september met een aankondiging komt over het terugdringen van de steunmaatregelen, concluderen economen van ING in een analyse. “Maar daarvoor is het cruciaal dat er begin september sterke cijfers over de arbeidsmarkt komen”, schrijven zij.

Om de economie te ondersteunen koopt de Fed maandelijks 120 miljard dollar aan staatsobligaties en andere waardepapieren op. “We hebben gezegd dat we die aankopen op het huidige tempo voortzetten, totdat we wezenlijke verbeteringen zien wat onze doelen betreft: maximale werkgelegenheid en een stabiel prijsniveau”, zegt Powell.

Hoogste inflatie sinds 1991

De hoge inflatie, die het gevolg is van de snelle heropening van de economie, noemt hij reden tot zorg. Vrijdag (vandaag) werd bekend dat een bepaalde maatstaf voor de inflatie in juli op 4,2 procent uitkwam. Dat is het hoogste niveau sinds 1991.

De centrale bank streeft naar een inflatie van 2 procent. Wat dat betreft kan het verstandig zijn om niet langer goedkoop geld in de economie te pompen, zoals de Fed dus doet. Omdat zo’n verandering van het beleid gevolgen heeft voor beleggers en investeerders, keken die uit naar Powells toespraak in Jackson Hole, in de Amerikaanse deelstaat Wyoming.

De voorzitter blikte terug op de recessie die door pandemie ontstond, en die in twee maanden tijd 30 miljoen werknemers raakte. In het tweede kwartaal van 2020 was de neergang van de economische productie tweemaal zo groot als tijdens de crisis van 2007.

De situatie op de arbeidsmarkt is verbeterd, maar nog niet zoals die moet zijn. De werkloosheid bedraagt nu 5,4 procent. “Het laagste niveau sinds de pandemie, maar nog altijd veel te hoog”, zegt Powell.

Hij noemt de vooruitzichten goed, maar wijst erop dat de deltavariant van het coronavirus een risico vormt op de korte termijn. “De pandemie blijft niet alleen een bedreiging voor de gezondheid en levens van mensen, maar ook voor de economische activiteiten.”

