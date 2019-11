Ambtenaren die werklozen helpen, zijn zelf hun baan niet zeker in Rotterdam

Wrang is de tegenstelling: gemeente-ambtenaren die werklozen aan het werk moeten helpen, maar zelf niet zeker zijn van hun baan. In Rotterdam zijn ambtenaren van de afdeling Werk en Inkomen deze week in verzet gekomen tegen het grote aantal flexibele krachten in hun gelederen. Volgens vakbond FNV is de helft van de 1400 arbeidskrachten afkomstig van een uitzendbureau. De gemeente houdt het aandeel dat een flexibel contract heeft op 27 procent.

Welk percentage ook klopt, in beide tellingen ligt het aantal ingehuurde krachten ver boven het percentage dat Rotterdam nastreeft: 10 procent flexibel, de rest vast. Maandag overhandigden medewerkers een petitie met 122 handtekeningen aan hun directeur. Dat zijn veel onleesbare krabbels, zeggen twee boze werknemers tegen Trouw, want uitzendkrachten zijn bang zich uit te spreken en hun aanstelling te verliezen. Dit jaar zijn de contracten van zestig medewerkers niet verlengd, mede door afname van het aantal werklozen.

Onzekerheid

Het is de blijvende onzekerheid die de ambtenaren dwarszit, zegt Fatima el Mourabit van FNV. “Sommigen zijn al vijf jaar werkzaam bij de gemeente. Onduidelijk is wanneer een flexibel contract een vast contract wordt.”

Hoe is het mogelijk dat de afdeling die werklozen helpt zelf zoveel arbeidskrachten in onzekerheid houdt? Het doel van 10 procent geldt voor de hele ambtelijke organisatie, zegt wethouder Richard Moti (PvdA). Sommige afdelingen zijn flexibeler dan andere. In economisch goede tijden hoeft de gemeente bijvoorbeeld minder inwoners uit de bijstand te helpen. Moti: “Gezien de aard van het werk zal de afdeling Werk en Inkomen waarschijnlijk altijd hoger zitten dan elders.”

Tegelijkertijd erkent hij dat het percentage omlaag moet. Rotterdam werkt eraan, zegt Moti: begin dit jaar lag het aantal flexibele krachten volgens eigen telling een kleine drie procent hoger dan nu.

Ambitie

Opvallend is dat op het hele Rotterdamse stadhuis relatief weinig uitzendkrachten rondlopen. 13 procent van de arbeidskosten gaat op aan mensen van buiten, blijkt uit een rapport van de Rotterdamse Rekenkamer. Het gemiddelde van alle gemeenten is een vijfde, Amsterdam zit daar net onder.

In dat licht is het Rotterdamse streven het aantal flexibele werknemers verder te laten krimpen volgens de Rotterdamse Rekenkamer overambitieus. Veel meer dan bijvoorbeeld een ministerie heeft een gemeente inkomensconsulenten, medewerkers klantcontact en administratief medewerkers. Voor deze praktische banen zijn flexibele krachten gebruikelijker, stelt het rapport.

Kansen

Op de Rotterdamse werkvloer haalt men bij het horen van de cijfers van de wethouder en Rekenkamer de schouders op. Als geheel mag de gemeente weinig flexibele krachten inhuren, om zich heen zien de twee protesterende werknemers teams die tot 80 procent uit uitzendkrachten bestaan.

Bovendien dient het bieden van vaste aanstellingen meer belangen dan alleen het individuele belang, zegt fractievoorzitter Co Engberts van de Rotterdamse PvdA. Hij verwijst naar een rapport waarin staat dat vaste contracten bijdragen aan een afname in inkomensongelijkheid voor migranten tot en met de derde generatie. “Het helpt om mensen kansen te geven, om uit de tweedeling te komen.”

