Amazon gaat de lucht in met eigen vliegtuigen

Webwinkelgigant Amazon is bezig een serieuze speler te worden in de luchtvaart. Tot nu toe zette het bedrijf alleen geleasede vliegtuigen in – daarvan heeft het er inmiddels tachtig tot zijn beschikking – maar nu maakt het bekend ook zelf vliegtuigen te gaan kopen.

Amazon denkt die mix van koop en huur nodig te hebben om goed te kunnen inspelen op de vraag van klanten om snelle levering, ook over grote afstanden. Zo doet het bedrijf het ook al jaren met het vervoer over de weg: tienduizenden eigen vrachtwagens plus een flexibele schil van ingehuurde vervoerders.

Het gaat om elf Boeings 767, die Amazon overneemt van de luchtvaartmaatschappijen Delta en WestJet en die nog van passagiers- tot vrachtvliegtuig omgebouwd moeten worden. Deze maatschappijen zijn de vliegtuigen liever kwijt dan rijk, nu een groot deel van hun vloot vanwege de coronacrisis aan de grond staat.

Logistieke opgave

De coronacrisis levert Amazon juist extra omzet op, vanwege de groei van het online winkelen. Volgens het bedrijf vertrouwen zijn klanten ‘meer dan ooit’ op snelle gratis verzending. Dat is vooral in de Verenigde Staten een grote logistieke opgave, vanwege de omvang van het land.

Om het hele land te bestrijken zet Amazon al sinds 2016 geleasede vliegtuigen in, en die vliegen van en naar zo’n twintig vliegvelden. Vorig jaar kwam daar voor het eerst ook een in Europa bij, luchthaven Leipzig-Halle. Daar huurt Amazon 20.000 vierkante meter voor opslag en overslag.

De uitbreiding van de Amazon-vloot kon weleens slecht nieuws zijn voor pakketbezorgers als UPS en FedEx. Amazon heeft in het verleden veel gebruikgemaakt van de vliegtuigen van deze twee, maar die klandizie zijn ze al grotendeels kwijt.

Analisten van de pakketbranche speculeren al voorzichtig over de kans dat Amazon zijn vliegtuigen ook kan gaan inzetten voor pakketten van derden, en dan kan de webwinkel een serieuze concurrent worden voor gevestigde pakketbezorgers. In 2019 leverde Amazon 2,3 miljard pakketten af in de VS, tegen 3,1 miljard voor FedEx en 4,7 voor UPS, maar analisten voorzien dat Amazon die twee in 2022 al voorbijgestreefd heeft.

Tweedehandsjes

Amazon zegt zich ook druk te maken om het milieu. In de aankondiging van de vliegtuigdeal wordt daarom tegelijkertijd de trom geroerd over de aankoop van 23 miljoen liter duurzame brandstof en over investeringen in elektrisch grondmaterieel en in zonnepanelen op distributiecentra.

Maar het bedrijf zet vooral oude vliegtuigen in; het oudste toestel dat Amazon in de lucht houdt, vliegt al 37 jaar rond. Die tweedehandsjes zijn goedkoop, maar ze zorgen voor veel meer vervuiling dan modernere vliegtuigen.

Intussen lijkt Amazon voet aan de grond te krijgen in Nederland met de webwinkel die het hier in maart vorig jaar opende. Hoe succesvol die is in termen van marktaandeel is nog moeilijk te zeggen, blijkt uit een vorige week gepubliceerde analyse die Het Financieele Dagblad en BNR Nieuwsradio lieten maken. Wel is duidelijk dat Amazon de strijd met bijvoorbeeld Bol.com, Coolblue en Wehkamp aangaat met lagere prijzen. Door de coronahausse lijken die concurrenten daar nog weinig last van te hebben.

Lees ook:

Amazon en Zalando draaien ongekend goede omzet dankzij coronacrisis, krijgen ze straks concurrentie?

Grote online verkoopplatforms varen wel tijdens de crisis. Maar krijgen zij er op termijn niet juist veel concurrentie bij van winkels die er een webshop bij nemen?