Alweer een prijsrecord op de woningmarkt: 'De huizenmarkt tart economische wetmatigheden’

“Oké, het gaat dus gewoon door.” Zo omschrijft voorzitter Onno Hoes de trends die hij van dag tot dag ziet op de woningmarkt als voorzitter van makelaarsvereniging NVM. ABN Amro bracht diezelfde boodschap een paar dagen geleden met net iets meer verbazing. De huizenmarkt ‘tart economische wetmatigheden’, stelde analist Philip Bokeloh. “De economie mag door een dal gaan, de huizenmarkt zit nog altijd in de lift.”

Dat blijkt inderdaad uit de NVM-cijfers over het vierde kwartaal van 2020. De prijs van een huis steeg, vergeleken met dezelfde periode in 2019, met 11,6 procent, nauwelijks minder hard dan in het derde kwartaal. Een woning kost nu gemiddeld 365.000 euro, een nieuw prijsrecord, en in 58 procent van de gevallen werd er boven de vraagprijs geboden.

Zorgeloos zijn de makelaars desondanks niet. In het hele coronajaar 2020 wisselden weliswaar iets meer woningen van eigenaar dan een jaar eerder. Maar de markt is krapper dan ooit deze eeuw: huizenkopers hadden het afgelopen kwartaal gemiddeld de keus uit minder dan twee huizen.

Goede voornemens

NVM-voorzitter Hoes liet opnieuw het woord woningnood vallen. Hij ziet ‘goede voornemens’ in de politiek. “Maar de woningmarkt schreeuwt om actie”, stelde hij bij de presentatie van de cijfers. “We hebben écht een substantiële toename van het aantal woningen nodig, zodat ze betaalbaar blijven en mensen een passende woning kunnen betrekken.”

Heeft de coronacrisis dan helemaal geen invloed? Toch wel. In Amsterdam stegen de huizenprijzen met slechts 3,4 procent. Dat kán te maken hebben met veranderende behoeftes, zei Jerry Wijnen van de Amsterdamse NVM-afdeling: mensen willen nu liever een tuin of grotere kamers. En mensen die een huis kopen om dat via Airbnb te verhuren, blijven nu weg, net als expats. Maar corona of niet, misschien zijn de prijzen in Amsterdam de afgelopen tijd wel zo hard gestegen dat kopers gewoon niet bereid zijn nóg meer te betalen.

De NVM ziet ook een trek vanuit de Randstad naar andere delen van het land. Een met corona samenhangende verklaring ligt voor de hand: wie veel thuis werkt, ziet waarschijnlijk minder op tegen een grotere afstand naar kantoor en heeft meer behoefte aan ruimte. Maar makelaars weten niet zeker of dat klopt. De trend doet zich al jaren voor (in 2015 zocht 5,5 procent van de Randstedelijke kopers een huis in provincies verder weg, in 2020 10 procent) en de coronacrisis versterkt die trend slechts licht.

Minder groei in 2021

Voor 2021 houdt de NVM rekening met minder groei. Het aantal woningverkopen neemt misschien zelfs enigszins af en de prijsstijging wordt geschat op 4 à 6 procent. ABN Amro was in coronatijd tot nu toe veel minder positief en voorspelde bijvoorbeeld een half jaar geleden nog een prijsdaling van 2 procent. Maar nu komt de prognose van de bank uit op ongeveer hetzelfde percentage als dat van de makelaars.

“Deze forse aanpassing komt ten eerste doordat de sterke prijsstijging in de tweede helft van 2020 doorwerkt in de prijsstijging in 2021”, verklaart Philip Bokeloh van het economisch bureau van ABN Amro. “De tweede reden is dat we meer zekerheid hebben over de toekomst.”

Maar Bokeloh waarschuwt toch. De komst van vaccins helpt, maar het is ‘niet te vermijden’ dat de werkloosheid toeneemt als de overheid steunmaatregelen afbouwt en bedrijven gaan bezuinigen. Dan zal eerst het aantal woningaankopen afnemen en daarna, in 2021, zullen de prijzen nog slechts met 1 procent stijgen.

Op de huurprijzen heeft corona wél invloed Op de markt voor huurwoningen heeft de coronacrisis voorlopig meer invloed dan op de koopwoningmarkt. De gemiddelde huurprijs van woningen in de vrije sector is in het vierde kwartaal van vorig jaar opnieuw gedaald, ziet Pararius, het grootste platform voor huurwoningen van Nederland. De verhuursite ziet de prijsval vooral in de grote steden. Als verklaring wijst directeur Jasper de Groot onder meer naar de coronacrisis. “Daardoor blijven expats weg en dan blijven veel vrijgekomen huurwoningen onbewoond”, zegt hij. “Om leegstand te voorkomen worden huurprijzen naar beneden bijgesteld.” Nieuwe huurders die een huis vonden via Pararius kwamen gemiddeld uit op 3,7 procent minder huur dan een jaar eerder. In het derde kwartaal deed die daling zich ook al voor, maar toen ging het maar om 0,4 procent.

