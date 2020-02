Alweer een historisch laag aantal werklozen

De arbeidsmarkt breekt record na record. Aantallen vacatures, banen, werklozen. Al een aantal keer waren ze historisch hoog of juist historisch laag. En ook nu weer, tonen de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In de afgelopen zeventien jaar was het werkloosheidspercentage van 3 niet eerder zo laag. Nog iets opvallends: het kwam sinds 2003 ook niet eerder voor dat het aantal werkenden twee maanden op rij met meer dan 30.000 toenam.

“De arbeidsmarkt is al tijden zo krap”, zegt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen, “maar we dachten toch dat we de bodem al bereikt hadden. Blijkbaar was dat niet zo.”

In november leek het werkloosheidspercentage zich te stabiliseren op zo’n 3,5. Maar in december, en nu blijkt dus ook in januari, daalde het aantal werklozen weer iets. In plaats van 297.000 werklozen zitten er nu zo’n 284.000 Nederlanders zonder baan.

‘Ik durf het niet meer te zeggen’

De verklaring voor die verdere werkloosheidsdaling? Van Mulligen zou het niet weten. Hij verwachtte net als andere economen nu wel eindelijk stabilisatie op de arbeidsmarkt. “Ik durf het niet meer te zeggen. Het lijkt wel alsof een marathonloper de laatste honderd meter even aantrekt en dan ineens een wereldrecord sprint neerzet”, aldus de hoofdeconoom over het zoveelste record dat verbroken is.

Die krappe arbeidsmarkt met haar vele openstaande vacatures, het historisch lage aantal werklozen en de zenuwachtige werkgevers is goed nieuws voor mensen die al langer aan de kant staan, zegt Van Mulligen. Vooral 55-plussers die soms al vier jaar of langer zonder baan zitten, niet de juiste papieren hebben of om wat voor reden maar niet aan de bak komen, hebben nu meer kans op werk.

“Onder die groep werkloze 55-plussers zit minstens een kwart vier jaar of langer zonder een baan. Ook die groep wordt kleiner, zien we”, aldus Van Mulligen.

Ook goed nieuws voor 55-plussers

Dan zijn er nog de mensen die volgens de definitie van het CBS niet werkloos zijn, maar wel zonder werk zitten. Nog even over die definitie: wie bereid is om te werken, de afgelopen vier weken intensief gezocht heeft naar een baan en er niet in is geslaagd om 1 uur of meer aan het werk te zijn, heet werkloos. Wie zich dus niet aanbiedt op de arbeidsmarkt of wel zoekt naar een baan maar niet beschikbaar is, is per definitie niet werkloos. Hetzelfde geldt voor mensen die én niet op zoek zijn naar een baan én daar om wat voor reden helemaal niet beschikbaar voor zijn.

Naast de 284.000 werklozen telt Nederland nog zo’n 3,7 miljoen mensen tussen de 15 en 75 jaar die niet aan het werk zijn. Denk aan gepensioneerden, aan huismoeders en –vaders, maar ook aan arbeidsongeschikten.

Dan is er nog de groep die valt onder het onbenut arbeidspotentieel. Die bestaat bijvoorbeeld uit deeltijdwerkers die graag meer uren willen werken. Uit bijna afgestudeerden of vakantiegangers die op de korte termijn een baan zoeken. Of uit werkzoekenden die sollicitatiebrief na sollicitatiebrief hebben geschreven en maar geen gehoor kregen.

Inmiddels zijn ze het zoeken beu – die eerdergenoemde 55-plusser bijvoorbeeld. Ook voor dit diverse gezelschap is er goed nieuws: de meest recente kwartaalcijfers tonen dat deze groep 57.000 mensen minder telt dan een jaar eerder.

