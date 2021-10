Als we meer uren werken, kunnen we de economie vooruithelpen. Wie wil?

Het is alle hens aan dek op de arbeidsmarkt. Als er niet snel een oplossing komt voor de toenemende personeelstekorten, remmen die de economische groei, zegt nu ook topman Jacques van den Broek van uitzendconcern Randstad Groep.

Van den Broek, sinds 2014 bestuursvoorzitter, kondigde donderdag zijn vertrek bij het bedrijf aan. Maar niet voordat hij benadrukte dat er werk aan de winkel is. Nederland moet meer halen uit mensen die aan het werk kunnen. Dat kan door mensen die thuiszitten te stimuleren om aan de slag te gaan. Maar ook door werkenden te stimuleren om meer uren te werken. Maar daar hebben de meeste werkenden geen zin in, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Al sinds 2015 willen Nederlanders met een baan liever niet meer uren maken.

Even de cijfers: dit voorjaar hadden 9 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar betaald werk. Het overgrote deel – 7,6 miljoen – vindt zijn huidige werksituatie prima en wil een gelijk aantal uren blijven werken. 682.000 mensen gaven aan minder uren te willen werken, ook als dat gevolgen heeft voor het inkomen. De overige 759.000 werkenden willen wel meer uren werken.

De noodsteun van de overheid

Het aantal mensen dat minder uren wil werken ontwikkelde zich in de afgelopen jaren tegengesteld aan het aantal dat meer uren wil werken. Naarmate de werkloosheid afnam, slonk het aantal werkenden dat meer uren zou willen werken, van ruim een miljoen in 2014 naar 759.000 nu. Het aantal werkenden dat minder wil werken steeg van 520.000 naar 780.000 in 2019.

Het is niet zo dat er op dit moment weinig mensen aan het werk zijn. De werkloosheid is nog altijd heel laag, terwijl de coronacrisis net – of bijna – achter de rug is. Dat komt voor een groot deel door de noodsteun van de overheid, waardoor veel banen behouden zijn gebleven.

Uitkeringsinstantie UWV merkt op dat ook het aantal WW-uitkeringen al maanden terugloopt. “Nog steeds merken we de effecten van de aantrekkende economie en de versoepelingen van de coronamaatregelen”, verklaart arbeidsmarktdeskundige Rob Witjes van het UWV. Vooral het aantal uitkeringen aan jongeren uit de horeca is volgens Witjes sterk afgenomen.

Maar de personeelstekorten blijven. Dat zag Van den Broek naar eigen zeggen jaren geleden al aankomen. “De tekorten op de arbeidsmarkt kunnen alleen maar toenemen omdat miljoenen Nederlanders de arbeidsmarkt de komende jaren verlaten omdat ze met pensioen gaan.”

De vraag naar uitzendkrachten trekt aan

Daarom moet Nederland meer halen uit mensen die wel kunnen werken, maar dat nu niet doen. Omdat ze bijvoorbeeld meer begeleiding nodig hebben om de stap naar werk te zetten of omdat hun cv niet aansluit op vacatures, terwijl ze wel competenties hebben die bij verschillende banen goed van pas komen.

Van den Broek herhaalde een eerder pleidooi dat uitzenders, gemeenten en het UWV hun data naast elkaar moeten leggen. Met die gegevens kan een beter beeld ontstaan van waar de vraag zit en waar het aanbod. Vervolgens moeten werkzoekenden dan individuele begeleiding krijgen.

Randstad zelf profiteert juist van de huidige situatie. Met het herstel van de economie en de krapte op de arbeidsmarkt trekt de vraag naar uitzendkrachten aan. Dat merkt Randstad vooral met name in de winkelbranche. De omzet van het bedrijf liep afgelopen kwartaal op tot het hoogste niveau ooit en de winst verdubbelde bijna ten opzichte van een jaar geleden.

