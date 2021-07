Als samenwerken niet meer wil, vertrekt niet Bill maar Melinda Gates

Microsoft-oprichter Bill Gates en zijn vrouw Melinda French Gates hebben drie kinderen en noemen hun goededoelenstichting weleens hun vierde. Wat gebeurt er met dat vierde kind, de Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF), nu ze na 27 jaar gaan scheiden, zoals twee maanden geleden is aangekondigd?

Voorlopig gaat alles als vanouds. Maar als één van beiden over twee jaar vindt dat de onderlinge samenwerking niet goed verloopt, dan stapt Melinda Gates op als medevoorzitter, maakten de twee donderdag bekend. Als het zover komt, krijgt Melinda geld van Bill om haar eigen filantropische werk te kunnen uitvoeren. Die afspraken zijn gemaakt om de toekomst van de stichting te kunnen waarborgen, staat in een verklaring.

Dat ze die toekomst wel degelijk zien, onderstrepen ze door 15 miljard dollar extra in hun organisatie te steken. Dat is het grootste bedrag dat ze schenken sinds 2000, toen ze voor 20 miljard dollar aan aandelen Microsoft overdroegen.

Vrouwenrechten op de agenda

De Bill & Melinda Gates Foundation is de grootste private filantropische organisatie ter wereld en zet zich in voor armoedebestrijding, gezondheidszorg, onderwijs en gelijkheid. De activiteiten begonnen vanuit Seattle in de Verenigde Staten. Inmiddels heeft BMGF 1700 medewerkers en regionale kantoren in Afrika, Azië en Europa. De organisatie is een belangrijke financier van de Wereldgezondheidsorganisatie en heeft ook geld gestoken in de bestrijding van Covid-19.

Melinda Gates heeft het thema vrouwenrechten scherper op de agenda gezet van de stichting. De komende vijf jaar wil BMGF 2,1 miljard dollar uitgeven aan de economische positie en gezondheid van vrouwen, werd vorige week bekend. “We kunnen veel andere doelen niet bereiken, van armoedereductie tot financiële inclusiviteit tot landbouwontwikkeling of gezondheid van jonge moeders, zonder ons veel nadrukkelijker te richten op gender”, zei Mark Suzman daarover, de CEO van de stichting.

Bill Gates heeft volgens tijdschrift Forbes een waarde van 124 miljard dollar. Als vierde rijkste mens staat hij twee treden boven Warren Buffett. Deze 90-jarige belegger was jarenlang bestuurslid van BMGF, maar maakte vorige maand bekend terug te treden. Hij blijft wel doneren aan de stichting. In 2006 besloot Buffett al zijn aandelen in zijn bedrijf Berkshire Hathaway weg te geven, oftewel 99 procent van zijn bezit. Hij zit nu op de helft.

Omdat met het vertrek van Buffett alleen Bill en Melinda Gates over zijn, gaat de organisatie op zoek naar nieuwe bestuursleden. Het is de bedoeling dat er meer diversiteit in de bestuurskamer komt.

