Als ook het belastingvoordeel eraan gaat, zijn zzp’ers het écht zat

Nu ook een deel van hun belastingvoordeel eraan lijkt te gaan, voelen zzp’ers zich vanaf drie kanten klemgezet. Steeds lijken zij te boeten voor iets waar ze niet debet aan zijn.

Dé zzp’er bestaat natuurlijk niet, maar enigszins generaliserend kun je wel stellen dat hij boos is. Brancheverenigingen voor zelfstandigen zonder personeel zijn het zat dat hun achterban constant kind van de rekening is, opdraait voor iets dat buiten hemzelf ligt.

Vorige week lekte uit dat het kabinet wil snijden in belastingvoordeel voor ondernemers, de zogeheten zelfstandigenaftrek. Even daarvoor bleek hoe zelfstandigen worden uitgeknepen door flexbemiddelaars en contractbeheerders. En dát was weer niet lang nadat zzp’ers hoorden over een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering, een soort bijproduct uit een pensioenakkoord waarop ze amper invloed hadden.

Zowel ZZP-Nederland, Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) en Zelfstandigen Bouw tonen zich op zijn zachtst gezegd teleurgesteld. Met die zelfstandigenaftrek als druppel. “Dit is gewoon zzp’ertje pesten”, zegt PZO-directeur Margreet Drijvers. “Het gevoel is duidelijk: ze moeten de zzp’er weer hebben", zegt Maarten Post namens ZZP-Nederland.

“De regering neemt steeds besluiten zonder naar ons te luisteren”, vervolgt hij. ZZP-Nederland en PZO sturen daarom op 11 september nog maar eens gezamenlijk een manifest naar het kabinet en de Sociaal Economische Raad. Om hun eigen kijk op de verzekering en de zelfstandigenaftrek andermaal naar voren te brengen. Charles Verhoef van Zelfstandigen Bouw beraadt zich nog op acties.

Lastenverlichting voor iedereen, schade voor zzp’ers

Over die zelfstandigenaftrek: ondernemers mogen jaarlijks ruim zevenduizend euro van hun winst aftrekken bij de belastingaangifte. Dat scheelt geld, en is bedoeld om ondernemersrisico’s op te vangen - slecht uitpakkende investeringen of andersoortige pech. Het huidige kabinet wil dat aftrekbare bedrag terugschroeven naar zo’n vijfduizend euro. Met het vrijgekomen geld wil het alle burgers in Nederland wat lastenverlichting bieden.

“Zzp’ers krijgen die lastenverlichting dus ook”, zegt Post. “De schade is voor zelfstandigen daarom niet eens heel groot. Maar de rest van Nederland gaat erdoor op vooruit. Zijn wij dan geen burgers?”

Snijden in de belastingvoordelen van zelfstandigen heeft nog een tweede reden: het moet de prijzen aan de onderkant van de zzp-markt opdrijven. Het kabinet hoopt dat werkgevers weer eerder overgaan tot vaste contracten, als zelfstandigen zichzelf niet meer spotgoedkoop in de markt kunnen zetten. Grote bedrijven huren zelfstandigen nu soms nog met honderden tegelijk in.

ING is daar een voorbeeld van. Zij huurt haar honderden krachten in via een bemiddelaar, die aansprakelijkheid op zich neemt en de uitbetaling regelt. Vorige week bleek dat deze freelancers bij de grootbank in juni geen betaling hadden ontvangen, door geldproblemen bij de flexbemiddelaar.

Ssodemieter op met die verplichtingen

Dat zzp’ers zijn overgeleverd aan die zogeheten ‘flexbrokers’ komt voor een groot deel door vage wetgeving. De wet DBA (deregulering arbeidsovereenkomst) had duidelijkheid moeten geven over wanneer iemand echt als zelfstandige opereert. Of die dus genoeg vrijheid heeft om zijn werk naar believen in te richten, zijn eigen uren kan bepalen en niet vast zit aan vergaderingen en andere kantoorverplichtingen. Zo niet, dan betreft het een ‘schijnzelfstandige’, een verkapte loonslaaf die eigenlijk een vast contract verdient.

Schijnzelfstandigen inhuren is verboden, maar de wet DBA is onduidelijk over waar de grens ligt tussen echt en schijn. Verantwoordelijk minister Wouter Koolmees schaaft er hard aan, maar dat kost tijd. Een gat waar flexbrokers intussen inspringen, evenals bedrijfjes die nepcertificaten uitgeven waarmee iemand gegarandeerd zou kunnen aantonen dat hij een echte zzp’er is.

Ten slotte nog de onvrede over de verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid, een randverschijnsel uit het pensioenakkoord van afgelopen juni. De kritiek was niet van de lucht: veel zelfstandigen hebben al iets voor zichzelf geregeld mochten ze ziek worden of een ongeluk krijgen. Dan helpt het verder niet mee dat ze hierover niet aan de onderhandelingstafel zaten. Charles Verhoef van Zelfstandigen Bouw: “Om het geluid van mijn achterban in bouwtermen samen te vatten: sodemieter op met die verplichtingen.”

Lees ook:

Zzp’er wil niet zielig gevonden worden, en is dat wellicht ook niet

Of eenpitters hulpbehoevend zijn, is lastig vast te stellen. Dat ze de negatieve framing zat zijn, is wél duidelijk.

Veertig procent van de zzp’ers heeft niks geregeld bij langdurig werkuitval

Dat zzp’ers vaak geen arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben, was al bekend. Nu blijkt dat 40 procent helemaal niets geregeld heeft.